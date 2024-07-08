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虎尾、二崙下冰雹 宛如花生米大民眾又驚又喜

中央社／ 雲林縣8日電

中央氣象署今天下午4時許針對雲林地區發布豪雨特報，居住在虎尾和二崙的居民在臉書分享，「下冰雹！」嘉義氣象站說，因冷心低壓通過，加上對流發展旺盛發生固態降水現象。

張姓女子告訴中央社記者，當時正在開車中，明顯聽到叮叮噹噹的聲響，但是因為雨勢太大，根本沒有看到冰雹，之後聽朋友說起才知道。

有網友在臉書（Facebook）社群貼文，「下冰雹囉！注意安全」，其他網友留言，「像花生米那麼大」，也有人說，二崙鄉也有；大家又驚又喜，但下冰雹時間不到10分鐘。

中央氣象署嘉義氣象站主任張耿衡電訪時表示，今天冷心低壓通過，午後熱對流旺盛，造成環境不穩定，下午4時許雷達回波圖顯示雲林地區降雨成紫色，降雨量大。

張耿衡指出，因在天空之初生雨滴被上升氣流所阻不能掉落，經向上攜至冰點以上雲層，水滴凝固裹一層冰，此冰粒遇較弱氣流再下降，隨後又遇上升氣流上升再結冰，使冰球慢慢加大而成雹。

冰雹 嘉義

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