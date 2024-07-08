2024嘉義民族音樂節啟動 拓展地方藝文參與

2024嘉義民族音樂節今天舉行啟動記者會，規劃多項跨界活動，除搭配故宮南院水舞展演，還有中、西音樂合璧演出，最奇特的是農曆7月底將舉辦民雄鬼屋試膽大會，邀民眾穿旗袍來試膽。

嘉義民族管弦樂團攜手故宮南院、嘉縣文觀局即日起至9月1日共同舉辦嘉義民族音樂節，今天在縣府舉辦啟動記者會，故宮南院處長彭子程、文觀局長徐佩鈴、秘書陳峯武、嘉義民族管弦樂團長呂翼雲等人出席。

呂翼雲接受媒體聯訪表示，此次演出以故宮南院、嘉義縣表演藝術中心為雙主場館，分別規劃一系音樂會、講座、茶席等活動，8月31日至9月1日農曆7月底時，舉行「民雄鬼屋試膽大會」收費活動，邀民眾穿旗袍來試膽。

呂翼雲說，這次中、西合璧的演出是嘉義民族管弦樂團與嘉頌重奏園各自推派5個演奏家，從編曲、音律的調整、樂器的搭配都是全新製作，第一場剛在嘉縣表藝中心演過，第二場7月29日在嘉義市博物館，第三場8月24日在故宮南院歡迎大家來聽。

彭子程指出，嘉義民族音樂節7月14日到8月24日的星期六、日在故宮南院象棋廣場有6場的音樂表演，搭配故宮南院暑期水舞秀，精彩可期。

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