紫斑蝶賞蝶季 台灣好行關子嶺線本月免費搭乘

關子嶺紫斑蝶賞蝶季到來，西拉雅國家風景區管理處除本周六起至下月安排逢周六、日在關子嶺嶺頂公園辦理「蝴蝶遊樂園」活動，還有台灣好行關子嶺線本月免費搭乘好康。

西拉雅國家風景區管理處長徐振能說，「蝴蝶遊樂園」安排本月13日至8月11日每周六六、日上午9點半至下午3點在關子嶺嶺頂公園登場，提供蝴蝶標放、蝴蝶生態導覽及生態闖關遊戲，除有專業老師解說蝴蝶及幼蟲的小秘密外，還可以玩闖關遊戲領取紀念品，活動完全免費。首日(7/13)也特別安排蜜源植物種植及旅遊安全宣導活動。

另外，為持續落實環境教育，在每個活動日安排各2場「紫斑蝶標放體驗」課程 (上午9點半及10點20分各1場，需預約報名，課程約1.5小時)，由專業老師分享紫斑蝶生態，並在老師指導下讓民眾體驗標放SOP，了解標放的意義及科學數據重要，期收集更多標放資料，找出紫斑蝶遷移路徑.

西拉雅風管處指出，考量體驗課程品質，每場次限量25位(親子)，採網路預約報名，於活動當周周三上午9點上網預約報名，額滿為止（紫斑蝶標放體驗課程報名網站）。如遇中央氣象局預告為大雨、豪雨以上等級或颱風來襲，則當日活動暫停一次(於西拉雅官方網站及臉書粉絲團公布)。

另外，配合活動本月台灣好行關子嶺線更推出免費搭乘好康，「2024西拉雅夏日好Chill-關子嶺夏日山車祭」也將於7月27日至8月18日登場，有夏日山車拉行暨祈福活動、不動明王cosplay、那卡西走唱秀、夏Chill啤酒大賽、低碳市集等系列活動，更多活動詳情請持續關注西拉雅國家風景區管理處網站。（https://www.siraya-nsa.gov.tw）