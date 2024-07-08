影／阿里山鄒族部落遊客驚見商店門口吊掛成排塑膠袋 店家解謎

嘉義縣阿里山鄉鄒族部落特富野，是天主教嘉義教區主教浦英雄家鄉，隨著特富野古道熱門，又阿里山林鐵小火車全線通車，部落景點人文風情吸引遊客，有遊客日前上特富野，發現商店門口吊掛成排塑膠袋，感到好奇？店家說，「串起塑膠袋，風逸飄揚驅趕麻雀效果好！」，答案揭曉，原來是驅鳥神器。

每逢稻作收成期，人鳥大戰上演，為免稻穗被麻雀吃，農民趕鳥方式五花八門，以往常見田間放置稻草人，因效果不彰，現在在稻田牽繩繫上亮色彩帶，或綁CD光碟製造反光驅鳥、放老鷹風箏、塑膠袋等嚇鳥，還有燃放鞭炮，以巨響嚇跑麻雀群。