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讓閱讀的浪襲捲嘉義市 圖書館行動書車走入社區景點啟動　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供
嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供

嘉市公共圖書館推廣閱讀活動，養成市民閱讀風氣，今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車，到各觀光景點、社區鄰里及校園駐點巡迴，提供市民多元豐富藏書，享受便利借閱服務，書車延伸規畫舒適戶外閱讀區，營造閱讀儀式感。

黃敏惠表示，嘉市人文薈萃，是充滿熱情及藝術文化之都，文化局打造行動書車「嘉義式閱讀浪」，帶來便利借閱服務及閱讀體驗。

「閱讀浪」書車容納500冊，是座行動圖書館，帶書籍及閱讀活動到社區，依據社區不同選擇不同套書，有借書證現場提供借書服務，暑假活動精彩不間斷，有科學168以及行動書車閱讀浪，社區、學校大家一起來造浪，讓閱讀浪襲捲嘉義市，孩子沉浸在閱讀的書海中，激發孩子的想像與創造力。閱讀浪行動書車巡迴地點，公告文化局圖書館臉書粉絲專頁。

嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供
嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供
嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供
嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供
嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供
嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供
嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供
嘉市公共圖書館今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車。圖／嘉市府提供

嘉義 圖書館 文化局 書車 閱讀浪 黃敏惠

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