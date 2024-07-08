讓閱讀的浪襲捲嘉義市 圖書館行動書車走入社區景點啟動
嘉市公共圖書館推廣閱讀活動，養成市民閱讀風氣，今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車，到各觀光景點、社區鄰里及校園駐點巡迴，提供市民多元豐富藏書，享受便利借閱服務，書車延伸規畫舒適戶外閱讀區，營造閱讀儀式感。
黃敏惠表示，嘉市人文薈萃，是充滿熱情及藝術文化之都，文化局打造行動書車「嘉義式閱讀浪」，帶來便利借閱服務及閱讀體驗。
「閱讀浪」書車容納500冊，是座行動圖書館，帶書籍及閱讀活動到社區，依據社區不同選擇不同套書，有借書證現場提供借書服務，暑假活動精彩不間斷，有科學168以及行動書車閱讀浪，社區、學校大家一起來造浪，讓閱讀浪襲捲嘉義市，孩子沉浸在閱讀的書海中，激發孩子的想像與創造力。閱讀浪行動書車巡迴地點，公告文化局圖書館臉書粉絲專頁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言