讓閱讀的浪襲捲嘉義市 圖書館行動書車走入社區景點啟動　

嘉市公共圖書館推廣閱讀活動，養成市民閱讀風氣，今年首度以行動圖書館概念，打造全台最有質感書車「閱讀浪」，上午市長黃敏惠與來賓在文化局圖書館，啟動「閱讀浪」書車，到各觀光景點、社區鄰里及校園駐點巡迴，提供市民多元豐富藏書，享受便利借閱服務，書車延伸規畫舒適戶外閱讀區，營造閱讀儀式感。

黃敏惠表示，嘉市人文薈萃，是充滿熱情及藝術文化之都，文化局打造行動書車「嘉義式閱讀浪」，帶來便利借閱服務及閱讀體驗。