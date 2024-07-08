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嘉市首輛圖書館行動書車 深入鄰里外送閱讀儀式感

中央社／ 嘉義市8日電
嘉義市首度以行動圖書館概念打造書車「閱讀浪」，提供便利借閱服務及閱讀體驗。 嘉義市政府提供／中央社
嘉義市首度以行動圖書館概念打造書車「閱讀浪」，提供便利借閱服務及閱讀體驗。 嘉義市政府提供／中央社

嘉義市首度以行動圖書館概念打造書車閱讀浪」，市長黃敏惠今天說，書車未來深入鄰里，提供便利借閱服務，更延伸規劃舒適戶外閱讀區，在城市風光中體驗專屬嘉義市的閱讀儀式感。

嘉義市政府文化局今天舉行閱讀種子行動書車啟動記者會，書車「閱讀浪」首度亮相。

黃敏惠表示，嘉義市每所學校都有圖書館，但市府相當重視每個年齡層閱讀需求，同時也攜手各界將閱讀風氣帶入社區，因此今年打造行動書車，提供便利借閱服務及閱讀體驗。

黃敏惠指出，從7月起書車開始啟動，任務便是帶著書籍及閱讀活動到每個社區，並且依據社區人口結構不同而選擇不同套書，只要有借書證現場就直接提供借書服務，讓閱讀浪席捲嘉義市、孩子沉浸閱讀書海中，進而激發孩子想像與創造力。

文化局指出，「閱讀浪」書車容納500冊，不僅僅只是一座行動圖書館，期許透過親身體驗來強化與閱讀的記憶連結，讓閱讀更加多元趣味。

書車巡迴期間推出4個常態活動，包括行動借閱集點換好禮、小樹摺紙金句造浪、彩繪體驗及換書活動，配合嬰幼兒閱讀計畫及不同年齡層族群，更規劃像是繪本劇場、工作坊、講座等閱讀推廣活動，讓全齡學習、知識共享能夠貫徹落實鄰里巷弄中。

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