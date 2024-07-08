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雲縣府與縣農會合作 集結農特產推平安箱搶中元商機

中央社／ 雲林縣8日電

雲林縣府與雲林縣農會再度合作，集結農特產品推平安箱，搶中元普度商機；台塑企業今天率先認購，將比照去年，把平安箱捐贈社福團體，善盡社會企業責任，也讓獨居長輩、弱勢小朋友「呷平安」。

雲林縣政府農業處今天舉行雲林良品中元平安箱開賣記者會，雲林縣農會總幹事陳志揚介紹平安箱內裝著600g裝精米、台灣虱目魚酥、花生方塊酥等商品，優惠價每箱新台幣1500元，去年售出近2000箱，今年提供葷素不同選擇，銷售量可望再提升。

縣長張麗善表示，隨著現代生活型態改變，中元節供品準備也趨向多樣化及便利化；為推廣雲林優質產品並搶攻中元普度市場，雲林縣政府聯合雲林縣農會，整合縣內各大農會特色農產品，推出「雲林良品平安箱」。

台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑說，台塑企業四大公司及長春集團與麥寮園區協力廠商及員工，每年都會舉辦盛大普度法會，祈求廠區運轉平安，今年仍會比照去年訂購平安箱，並在普度法會後將大部分普度品捐贈縣內社福團體、食物銀行，讓獨居長輩、小朋友等弱勢族群「呷平安」。

縣府農業處長魏勝德指出，除平安箱外，民眾還可到雲林良品電商平台選購，雲林良品「中元必Buy」專區共約40家優質廠商產品、超過百項商品供消費者選擇。

普度 農會 雲林

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