林士傑遭槍殺身亡 南市區漁會下午開會選臨時理事長
南市區漁會理事長林士傑今晨驚傳遭槍手近距離伏擊身亡，除震驚地方，也牽動後續南市區漁會人事，據知，南市區漁會理事會稍早已決定在今下午開會，將從現有理事中選出臨時理事長，再擇日選出漁會理事長。
南市區漁會理監事改選因涉及地方勢力之爭，選情空前激烈，2021年3月底投票選理監事，非當權派的林士傑在15席理事中拿到10席，以壓倒性勝利順利當選理事長，南市區漁會正式變天。
南市府農業局中午表示，近午已接獲南市區漁會會在下午會理事會，先從現有理事中選出臨時理事長，近日再選出理事長一職，期讓漁會穩定運作。
由於今年底各地農漁會又將改選，也因此新上任的理事長任期不長，但因坐擁當權優勢，仍吸引有意者部署，後續發展地方關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言