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林士傑遭槍殺身亡 南市區漁會下午開會選臨時理事長

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

南市區漁會理事長林士傑今晨驚傳遭槍手近距離伏擊身亡，除震驚地方，也牽動後續南市區漁會人事，據知，南市區漁會理事會稍早已決定在今下午開會，將從現有理事中選出臨時理事長，再擇日選出漁會理事長。

南市區漁會理監事改選因涉及地方勢力之爭，選情空前激烈，2021年3月底投票選理監事，非當權派的林士傑在15席理事中拿到10席，以壓倒性勝利順利當選理事長，南市區漁會正式變天。

南市府農業局中午表示，近午已接獲南市區漁會會在下午會理事會，先從現有理事中選出臨時理事長，近日再選出理事長一職，期讓漁會穩定運作。

由於今年底各地農漁會又將改選，也因此新上任的理事長任期不長，但因坐擁當權優勢，仍吸引有意者部署，後續發展地方關注。

南市區漁會理事長林士傑今晨不幸遭槍殺，漁會下午將選臨時理事長，擇日改選理事長。圖／本報資料照
南市區漁會理事長林士傑今晨不幸遭槍殺，漁會下午將選臨時理事長，擇日改選理事長。圖／本報資料照

林依婷 林士傑 議員

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