林士傑遭槍殺身亡 南市區漁會下午開會選臨時理事長

南市區漁會理事長林士傑今晨驚傳遭槍手近距離伏擊身亡，除震驚地方，也牽動後續南市區漁會人事，據知，南市區漁會理事會稍早已決定在今下午開會，將從現有理事中選出臨時理事長，再擇日選出漁會理事長。

南市區漁會理監事改選因涉及地方勢力之爭，選情空前激烈，2021年3月底投票選理監事，非當權派的林士傑在15席理事中拿到10席，以壓倒性勝利順利當選理事長，南市區漁會正式變天。

南市府農業局中午表示，近午已接獲南市區漁會會在下午會理事會，先從現有理事中選出臨時理事長，近日再選出理事長一職，期讓漁會穩定運作。