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日本「大間媽祖」遶境滿滿台灣味 朝天宮組團共襄盛舉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境將於7月15日登場，出巡的神轎已準備好。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁
從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境將於7月15日登場，出巡的神轎已準備好。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁

雲林縣北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」，預定本月15日在日本舉行盛大的媽祖遶境及海上「大漁祈願祭」祈福活動，大間町觀光協會也透過官網大力宣傳。朝天宮於本月13日將首度組團赴日參加這場海、陸盛典，期待這場融合台、日民俗文化的「大間媽」出巡能順利成功，庇佑萬民平安。

日本青森縣大間町稻荷神社，1996年7月抵北港朝天宮分靈媽祖返日供奉，闊別28年的「大間天妃媽祖」今年3月遠渡2800公里首度回娘家，受到朝天宮熱烈歡迎，也促成了朝天宮首度組團參加日方將於本月15日登場的媽祖遶境。

大間町觀光協會也在粉絲頁的速報版中，以「媽祖繞境正在準備進行中！」為標題，報導自從回娘家「北港進香」後，變得更加艷麗的媽祖。為了「海之日」遶境，讓大家欣賞到更加美麗的媽祖，重新製作了神轎的安置台，媽祖看起來也很開心，請大家來參加7月15日的媽祖遶境。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，這是「大間媽祖」分靈到日本28年來，朝天宮首度赴日參加當地盛典，不僅實現跨國進香交流情誼，也藉以探訪「北港進香」國家民俗的海外香路，見證媽祖信仰無遠弗屆。

蔡咏鍀說，稻荷神社當年分靈，除了媽祖還有朝天宮莊儀團千里眼、順風耳將軍、執事牌、涼傘、神轎、繡旗燈籠及三太子、濟公等神偶，「大間媽祖」每年也都和北港媽祖出巡一般，搭配北港贈予的裝備舉辦媽祖遶境，為日本媽祖信眾祈福，成為當地一大盛事。

朝天宮祭祀文化組長紀仁智指出，大間町神社位於日本青森縣，是以捕鮪魚為主的典型漁村，和朝天宮結緣起源於當年曾因漁獲量變少，即透過管道造訪朝天宮並分靈媽祖，隔年即大豐收，促成兩方交流日盛，經年都有互訪。

蔡咏鍀指出，這次莊儀團成員也隨行，將協助為日本的千里眼、順風耳將軍換新衣及步行出巡要領，讓媽祖遶境更加莊嚴，當天日本也舉行海上「大漁祈願祭」，北港廟方也將全程參加，期待這場融合日本民俗風情和滿滿台灣味的「大間媽祖」遶境能順利成功，媽祖保佑萬民福康，兩地情誼永續。

日本「大間天妃媽祖」安座鑾轎，將於本月15日出巡遶境。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁
日本「大間天妃媽祖」安座鑾轎，將於本月15日出巡遶境。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁
從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境將於7月15日登場，千里眼、順風耳和神童、濟公等各種神偶隨行，熱鬧景象充滿濃濃的台灣味。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁
從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境將於7月15日登場，千里眼、順風耳和神童、濟公等各種神偶隨行，熱鬧景象充滿濃濃的台灣味。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁
從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境將於7月15日登場，千里眼、順風耳和各種神偶隨行出巡，熱鬧景象充滿濃濃的台灣味。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁
從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境將於7月15日登場，千里眼、順風耳和各種神偶隨行出巡，熱鬧景象充滿濃濃的台灣味。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁
從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境將於7月15日登場，眾多漁船也將同步舉行盛大的海上「大漁祈願祭」祈福活動。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁
從北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」遶境將於7月15日登場，眾多漁船也將同步舉行盛大的海上「大漁祈願祭」祈福活動。圖／擷自日本大間觀光協會粉絲頁

北港朝天宮 媽祖 日本

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