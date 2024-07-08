日本「大間媽祖」遶境滿滿台灣味 朝天宮組團共襄盛舉

雲林縣北港朝天宮分靈的日本青森縣大間町稻荷神社「大間天妃媽祖」，預定本月15日在日本舉行盛大的媽祖遶境及海上「大漁祈願祭」祈福活動，大間町觀光協會也透過官網大力宣傳。朝天宮於本月13日將首度組團赴日參加這場海、陸盛典，期待這場融合台、日民俗文化的「大間媽」出巡能順利成功，庇佑萬民平安。

日本青森縣大間町稻荷神社，1996年7月抵北港朝天宮分靈媽祖返日供奉，闊別28年的「大間天妃媽祖」今年3月遠渡2800公里首度回娘家，受到朝天宮熱烈歡迎，也促成了朝天宮首度組團參加日方將於本月15日登場的媽祖遶境。

大間町觀光協會也在粉絲頁的速報版中，以「媽祖繞境正在準備進行中！」為標題，報導自從回娘家「北港進香」後，變得更加艷麗的媽祖。為了「海之日」遶境，讓大家欣賞到更加美麗的媽祖，重新製作了神轎的安置台，媽祖看起來也很開心，請大家來參加7月15日的媽祖遶境。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，這是「大間媽祖」分靈到日本28年來，朝天宮首度赴日參加當地盛典，不僅實現跨國進香交流情誼，也藉以探訪「北港進香」國家民俗的海外香路，見證媽祖信仰無遠弗屆。

蔡咏鍀說，稻荷神社當年分靈，除了媽祖還有朝天宮莊儀團千里眼、順風耳將軍、執事牌、涼傘、神轎、繡旗燈籠及三太子、濟公等神偶，「大間媽祖」每年也都和北港媽祖出巡一般，搭配北港贈予的裝備舉辦媽祖遶境，為日本媽祖信眾祈福，成為當地一大盛事。

朝天宮祭祀文化組長紀仁智指出，大間町神社位於日本青森縣，是以捕鮪魚為主的典型漁村，和朝天宮結緣起源於當年曾因漁獲量變少，即透過管道造訪朝天宮並分靈媽祖，隔年即大豐收，促成兩方交流日盛，經年都有互訪。