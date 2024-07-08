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搶攻中元供品市場 雲縣府與農會合作推平安箱

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府與縣農會合作，整合縣內各農會農產品，推出「雲林良品平安箱」，搶攻中元節供品市場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府與縣農會合作，整合縣內各農會農產品，推出「雲林良品平安箱」，搶攻中元節供品市場。記者陳雅玲／攝影

搶占中元節供品市場，雲林縣政府去年首度與縣農會合作，整合縣內各農會農產品，推出「雲林良品平安箱」，售出近2千箱，今年再度推出平安箱，內容包含泡麵、白米、奶茶包、花生湯等產品，供民眾及企業訂購，台塑及相關企業率先訂購並將在普渡後捐贈給雲彰地區社福機構，落實企業社會責任。

雲林縣府今發表「雲林良品平安箱」，內容有雲林縣農會的花生湯、奶茶包；中華民國農會蓬萊米泡麵；西螺鎮農會穗美人裝精米、牛奶米穀棒；虎尾鎮農會虎霸王奶油香蔥薯叔花生；麥寮鄉農會花生方塊酥；台西鄉農會台灣虱目魚酥；土庫鎮農會的產銷履歷黑糖巧克力、黑糖玫瑰鹽米爆米花，農業處長魏勝德說，每箱售價1500元，內容澎湃，可滿足供品需求。

縣農會總幹事陳志揚說，平安箱內產品都是各農會精選產品，去年首度推出，獲台塑及相關企業大量採購，另有多家企業及民眾響應，賣出近2千箱，今年再度推出，內容可依據葷食及素食者調整，希望能帶動更多企業、機關團體或民眾都可以踴躍來訂購平安箱，以行動支持雲林農特產品。訂購專線（05）5974101。

雲林縣長張麗善說，「雲林良品平安箱」集結雲林最優質產品的祭拜用品，很多企業採購後，轉贈給雲彰地區弱勢團體，展開愛的循環，另外，縣府也打造雲林良品「中元必Buy」專區，提供約40間優質廠商產品，同步於雲林良品電商平台販售，超過百項商品可供消費者選擇，希望大家多支持並選購優質產品。

台塑企業副總經理蔡建樑表示，很高興能再次參加縣府與農會合作的活動方案，希望藉此發揮拋磚引玉之效，今年平安箱普渡結束後，預計捐贈雲林縣恩主公慈善會、雲林縣紅十字會、華山基金會、大城食物銀行、長愛家園、雲林縣鄉土人文關懷協會、華聖啟能發展中心及世界和平會等社福團體，希望將豐盛的雲林良品也分享給弱勢者。

雲林縣府與縣農會合作，整合縣內各農會農產品，推出「雲林良品平安箱」，搶攻中元節供品市場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府與縣農會合作，整合縣內各農會農產品，推出「雲林良品平安箱」，搶攻中元節供品市場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府與縣農會合作，整合縣內各農會農產品，推出「雲林良品平安箱」，搶攻中元節供品市場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府與縣農會合作，整合縣內各農會農產品，推出「雲林良品平安箱」，搶攻中元節供品市場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府與縣農會合作，整合縣內各農會農產品，推出「雲林良品平安箱」，搶攻中元節供品市場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府與縣農會合作，整合縣內各農會農產品，推出「雲林良品平安箱」，搶攻中元節供品市場。記者陳雅玲／攝影

供品 農會 雲林

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