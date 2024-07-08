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台南左鎮農會推芒果在地食材 周末辦大地餐桌饗享遊客

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
左鎮區農會展示以左鎮芒果、竹筍、破布子等在地食材製作特色餐點。13日在台20線左鎮驛站辦「Baking（烘焙）大地餐桌饗宴嘉年華」，各種在地食材製作精緻餐點供遊客民眾免費品嘗。 記者周宗禎／攝影
左鎮區農會展示以左鎮芒果、竹筍、破布子等在地食材製作特色餐點。13日在台20線左鎮驛站辦「Baking（烘焙）大地餐桌饗宴嘉年華」，各種在地食材製作精緻餐點供遊客民眾免費品嘗。 記者周宗禎／攝影

台南市左鎮區農會今天展示以左鎮芒果、竹筍、破布子等在地食材製作特色餐點，宣布周六13日在台20線左鎮驛站舉辦「Baking（烘焙）大地餐桌饗宴嘉年華」，各種在地食材製作的精緻餐點要供遊客民眾免費品嘗。

活動左鎮農會主辦、區公所協辦，主要目的推廣芒果農特產品，結合農村竹筍、破布子生產、生態、生活等在地農產休閒旅遊，希望突破產業瓶頸，提升旅客消費意願，帶動休閒觀光產業。

左鎮區農會總幹事張益瑞表示，農會針對在地產業芒果、竹筍與破布子，聘請樹德科大老師共同研發10道料理展出，作為今年「台南國際芒果節活動-左鎮芒果 Baking（烘焙）大地餐桌饗宴嘉年華活動」亮點。

農會表示，活動以芒果美食料理揭開活動序幕，接著光榮實小、左鎮國小、同學的「武術、二胡演奏及舞蹈」熱情如夏演出，現場農、漁特產、在地青農安心無毒生鮮農特產展售。還有社區嬤媽料理、採芒果等系列活動，為左鎮芒果推廣行銷再衝佳績。

左鎮土質為特殊的白堊地質，俗稱「月世界」的惡地形，水分易流失及貧瘠土壤，栽培管理更要用心，在窮惡環境下的芒果甜度高且口感香Q。左鎮區農會取「白堊」地質的諧音建立自有品牌「白二姐」。芒果與竹筍、破布子、香蕉是在地四大產業。

左鎮區農會展示以左鎮芒果、竹筍、破布子等在地食材製作特色餐點。13日在台20線左鎮驛站辦「Baking（烘焙）大地餐桌饗宴嘉年華」，各種在地食材製作精緻餐點供遊客民眾免費品嘗。 記者周宗禎／攝影
左鎮區農會展示以左鎮芒果、竹筍、破布子等在地食材製作特色餐點。13日在台20線左鎮驛站辦「Baking（烘焙）大地餐桌饗宴嘉年華」，各種在地食材製作精緻餐點供遊客民眾免費品嘗。 記者周宗禎／攝影
左鎮區農會展示以左鎮芒果、竹筍、破布子等在地食材製作特色餐點。13日在台20線左鎮驛站辦「Baking（烘焙）大地餐桌饗宴嘉年華」，各種在地食材製作精緻餐點供遊客民眾免費品嘗。 記者周宗禎／攝影
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左鎮區農會展示以左鎮芒果、竹筍、破布子等在地食材製作特色餐點。13日在台20線左鎮驛站辦「Baking（烘焙）大地餐桌饗宴嘉年華」，各種在地食材製作精緻餐點供遊客民眾免費品嘗。 記者周宗禎／攝影
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料理 芒果 農會

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