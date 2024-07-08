新住民克服癌魔友善耕種仙草 創六甲半甜的傳奇獲移民署補助
嘉義縣中埔鄉、從大陸嫁來台的新移民陳昱璇，生產後身體狀況不佳，飽受子宮頸癌痛苦，經朋友介紹，認識仙草作物具清熱解暑、抗氧化等功效，心中埋下創業種子，參加嘉市社區大學自然農法班，堅持以友善耕種方式種仙草，今年以「六甲半甜的傳奇」，入選移民署第10屆新住民及其子女築夢計畫「環境保護與永續發展組」，獲得8萬元補助。
在中埔鄉一畝田地，有名頭戴斗笠，笑容可掬，嫁來台20多年的大陸新住民陳昱璇，頂著烈日，堅持以友善自然環境耕種方式，種仙草，吸引嘉市社大自然農法班學員觀摩，陳昱璇會選種仙草，源自於幾年前一場大病，當時她生產後身體狀況不佳，飽受子宮頸癌的痛苦。
她經朋友介紹，認識仙草富含膠質、鐵與鉀等元素，具清熱解暑、抗氧化、促進排便，有助體內環保等功效，種仙草從整地、種苗到採收，陳昱璇和家人堅持友善自然環境及生物防治耕作，透過綜合管理，降低對作物及土地傷害，辦理仙草種植成果活動，讓消費者認識作物安全，促成更多農友加入友善耕種，維護永續自然環境生態。
陳昱璇種植六甲半仙草田，自產自銷，不僅家庭有穩定收入，還定期舉辦社區活動，未來希望進校園授課推廣仙草益處。她說：「現在農業不好做，感謝移民署嘉市服務站協助申請新住民及子女築夢計畫，獲得補助讓我們有信心繼續走下去！」
嘉市服務站主任黃艷薰說，陳昱璇不畏逆境，以積極樂觀態度克服病魔，投入友善耕種，實現夢想，創造六甲半甜的傳奇，展現堅韌的生命力。恭喜她獲移民署築夢計畫補助，勇敢逐夢、圓夢。
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