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影／台南水果銷日創紀錄 明年冷鏈設施完成衝年銷10億

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南水果銷日創紀錄，明年冷鏈設施完成衝年銷10億。記者周宗禎／攝影
台南水果銷日創紀錄，明年冷鏈設施完成衝年銷10億。記者周宗禎／攝影

台南芒果、火龍果等水果正值旺季，因外銷日、韓等國需經蒸熱處理才在當地販售，市長黃偉哲今天前往玉井熱蒸廠視察蒸熱、藥檢、消毒、殺菌、包裝等過程，要求確保出口的果品符合最嚴格標準。該廠正處理南化貿易商出口日本的第一批紅肉火龍果，希望為台南水果外銷再下一城。冷鏈硬體再完成後，可望帶來約10億的台南水果外銷產值。

農業部統計去年台灣水果出口日本近1萬8千公噸、外銷產值近3000萬美元約9億台幣，已成台灣水果最大外銷市場。

黃偉哲表示，玉井蒸熱廠設備改善後，處理量達全國第1且質優，口感如同現摘，提升台南鮮果的國際競爭力，「可謂如虎添翼」。現在紅肉火龍果也可銷往日本、產季又長，可望繼芒果之後成為台南水果外銷主力。

農業局表示，黃偉哲指示團隊為疫後農產外銷作業超前部署，3年前即向中央爭取補助，加上市府自籌款，共耗費6500萬更新為日本新式蒸熱設備，新設備處理時間大幅縮短，減少耗損；良率提升到接近100%，儲架壽命從8天延長至2周，且處理後的芒果口感如同現摘，質量皆優，幫助台南鮮果行銷海外，提高農友收益。統計自去年啟用新設備處理果品425公噸，今年至7月4日已處理600公噸，較去年成長41%以上。

農業局指出，市長黃偉哲多次親赴海外行銷，提升曝光，配合參展及增加通路等多管齊下，外銷成績為111年的3倍，在硬體設備升級後，加強國內外行銷策略加乘效果，接下來的冷鏈硬體再完成後，可望帶來約10億的外銷產值。

農業局長李建裕表示，台南蒸熱廠全國蒸熱量第1，一旁建置中的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，預計明年完工，將提供青果集貨、分級、包裝、加工、檢疫、冷藏（凍）及出貨調節等功能，每年將增加青果處理量能至少5500公噸。

台南水果銷日創紀錄，明年冷鏈設施完成衝年銷10億。記者周宗禎／攝影
台南水果銷日創紀錄，明年冷鏈設施完成衝年銷10億。記者周宗禎／攝影
台南水果銷日創紀錄，明年冷鏈設施完成衝年銷10億。記者周宗禎／攝影
台南水果銷日創紀錄，明年冷鏈設施完成衝年銷10億。記者周宗禎／攝影
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台南水果銷日創紀錄，明年冷鏈設施完成衝年銷10億。記者周宗禎／攝影
台南水果銷日創紀錄，明年冷鏈設施完成衝年銷10億。記者周宗禎／攝影
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台南 日本 水果

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