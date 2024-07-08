東石地盤下陷區水中古厝與彩虹同框 攝影達人拍下夢幻畫面

炎夏酷熱天氣，下午常出現強風暴雨及雨後彩虹美景，天氣變化劇烈情景，吸引攝影迷，嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，在雨後見獨棟房舍被水域包圍，水中倒影夢幻如真，讓人讚嘆！

楊仁教說，東石水中厝這裡真的很美，近日都出大景，每天不同時間拍攝，都有不同的景象！水中古厝與彩虹同框10天內4次同框，分別出現在6月26日日、6月29日、7月6日、7月7日。水中古厝與彩虹同框機會日期，因太陽位置每天往南走，拍攝時機大約6月20日期起至7月10日，拍攝機位置由南向北隨日期變動。

楊仁教表示，東石鄉三塊厝房舍，位在西濱快速公路平面道路，40多年前因嚴重地層下陷、海水倒灌，屋主被迫遷離，連魚塭也放棄養殖，經數十年風吹日曬雨淋，變成超浪漫的場域，用手機也可以拍出唯美夢幻畫面。

嘉義氣象站說，大氣中的小水滴受日光照射，由於折射及反射作用，天空中形成弧形的彩色帶狀景觀，由外圈到內圈呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫共7種顏色，稱為「虹」，最近下午常出現對流旺盛天氣，雨停陽光照射出現彩虹。