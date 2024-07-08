快訊

行凶畫面曝光！林士傑剛走出住處 槍手路口急奔近身雙手持槍連轟

國小女兒問台積電股價1000元了可以賣嗎？ 爸爸以「玩具」教概念判斷

三碼、四碼有區別？華航飛機註冊號碼 堪稱民航機隊族譜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東石地盤下陷區水中古厝與彩虹同框 攝影達人拍下夢幻畫面

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
暴雨後現美景，攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍出地層下陷區的獨棟房舍的水中倒影，夢幻畫面令人讚嘆。圖／楊仁教提供
暴雨後現美景，攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，拍出地層下陷區的獨棟房舍的水中倒影，夢幻畫面令人讚嘆。圖／楊仁教提供

炎夏酷熱天氣，下午常出現強風暴雨及雨後彩虹美景，天氣變化劇烈情景，吸引攝影迷，嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，在雨後見獨棟房舍被水域包圍，水中倒影夢幻如真，讓人讚嘆！

楊仁教說，東石水中厝這裡真的很美，近日都出大景，每天不同時間拍攝，都有不同的景象！水中古厝與彩虹同框10天內4次同框，分別出現在6月26日日、6月29日、7月6日、7月7日。水中古厝與彩虹同框機會日期，因太陽位置每天往南走，拍攝時機大約6月20日期起至7月10日，拍攝機位置由南向北隨日期變動。

楊仁教表示，東石鄉三塊厝房舍，位在西濱快速公路平面道路，40多年前因嚴重地層下陷、海水倒灌，屋主被迫遷離，連魚塭也放棄養殖，經數十年風吹日曬雨淋，變成超浪漫的場域，用手機也可以拍出唯美夢幻畫面。

嘉義氣象站說，大氣中的小水滴受日光照射，由於折射及反射作用，天空中形成弧形的彩色帶狀景觀，由外圈到內圈呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫共7種顏色，稱為「虹」，最近下午常出現對流旺盛天氣，雨停陽光照射出現彩虹。

嘉義 東石

延伸閱讀

唐治平母親遺體現況曝光 友人曝不敢提此事

籃籃曾被蚵農追求 父親卻極力斬桃花只因怕她成青蚵嫂

嘉義縣東石27歲男騎士衝對向車道 撞護欄後摔田裡傷重不治

驚！救命途中遇「青仔叢」 嘉義縣救護車失控掉魚塭釀4人傷

相關新聞

東石地盤下陷區水中古厝與彩虹同框 攝影達人拍下夢幻畫面

炎夏酷熱天氣，下午常出現強風暴雨及雨後彩虹美景，天氣變化劇烈情景，吸引攝影迷，嘉義縣專業攝影師楊仁教在沿海東石鄉三塊厝，...

台南大雨過後現霓紅 遊客走聖山之路巧遇美景驚如仙境

台南社大台江分校倡議國家綠道生活，推出多條綠色路線，其中從山海圳國家綠道到塔塔加的聖山之路，除了是學生學習之路，也吸引許...

二仁溪有毒電子廢棄物分選 引發汙染憂慮

二仁溪是南二都界河，尚有棄置數十年上萬公噸有毒電子廢棄物沒清理，台南市環保局與工研院合作進行300立方公尺面積的清理試驗...

午後暴雨如颱風天嘉義路樹倒 氣象局提醒：防曬防災

太平洋高壓籠罩，近期天氣持續高溫炎熱，嘉義出現最高溫38.1度紀錄，民眾熱爆了，下午常出現短延時強降雨（暴雨），有如颱風...

阿里山林鐵全線通車商機 觀光列車、限量木頭人公仔搶客

酷暑炎熱，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，暑假到今1周內吸引近2萬名遊客上山，飯店訂房率8成，加上阿里山林鐵小火車全...

嘉市殯葬道路3期動工 串成環狀路網

位於嘉義縣水上鄉的嘉市殯葬園區聯外道路狹窄，「大日」會交通壅塞，縣市府合力分3期改善，市府負責第3期工程昨動土，市長黃敏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。