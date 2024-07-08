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午後暴雨如颱風天嘉義路樹倒 氣象局提醒：防曬防災

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高溫天氣暴雨強風易致災有如颱風天，日前暴雨強風嘉義市有樹倒。記者魯永明／翻攝
高溫天氣暴雨強風易致災有如颱風天，日前暴雨強風嘉義市有樹倒。記者魯永明／翻攝

太平洋高壓籠罩，近期天氣持續高溫炎熱，嘉義出現最高溫38.1度紀錄，民眾熱爆了，下午常出現短延時強降雨暴雨），有如颱風來襲天氣，日前嘉市消防局獲報有樹木倒伏、電線走火，幸未釀災傷人，嘉義氣象站說，高溫天氣下午常出現對流旺盛的驟風強雨，提醒民眾出外注意。

「變天如變臉！」昨天下午強雨暴雨來得突然，雨停天空出現彩虹，網友說，「從豔陽到烏陰，從烏陰到打雷，從打雷到狂風，從狂風到暴雨不到半小時，殺的你我措手不及。」

嘉市消防局說，日前下午5點多強風暴雨，嘉大動物醫院門口旁有路樹傾倒，占據世賢路機車道，另獄政博物館跟北安路電線杆有電線冒火，2件意外都及時處理，未造成傷亡。

嘉義氣象站說，氣象署發布午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，高溫炎熱對流旺盛，雨大風跟著下來，形成下沉氣流，風強雨大易致災，短延時強降雨夏季最容易發生，極端氣候，短延時強降雨發生天數、雨量近年越來越高。

強降雨 暴雨 高溫

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