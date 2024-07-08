阿里山林鐵全線通車商機 觀光列車、限量木頭人公仔搶客

酷暑炎熱，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，暑假到今1周內吸引近2萬名遊客上山，飯店訂房率8成，加上阿里山林鐵小火車全線通車，帶來觀光人潮商機，取得林鐵觀光列車「栩悅號」、「福森號」獨家營運的雄獅旅遊推出套裝遊程；林業及自然保育署嘉義分署也在阿里山車站，推出國產樟木製成的紀念品「限定木頭人公仔」搶客。

睽違15年再現的阿里山林鐵百年風華，日前林鐵小火車全線通車，滿載85名乘客順利啟航，隔15年，隨著林鐵專責機關林保育署嘉義分署阿里山林鐵及文資處成立，獲中央支持，投入龐大經費及專業人力、行銷，加上軌道建設、數位科技進步，旅遊業推出套裝旅遊，吸引國內外遊客搭乘。

雄獅旅遊估計，2輛觀光列車每年可行駛天數100天，「栩悅號」逢周五上山、周六下山，「福森號」周日上山，周一下山，栩悅號只有60個座位，福森號只有78個座位，百趟只有6000人次、7800人次，因此套裝行程設計分段搭乘，每年可望帶來超過4萬人次搭乘，以每人消費萬元計算，估每年帶來4億元觀光產值。

阿里山遊樂區主管機林保署嘉義分署推出阿里山車站主題限定木頭人公仔，讓遊客購買珍藏，木頭人公仔用國產材樟木製作，區域限定限量販售，手工製作，搭配樟木紋理變化，結合阿里山最具特色的林業歷史與紅色小火車，展現最道地的阿里山印象！販售價格1099元，諧音「依林久久」。