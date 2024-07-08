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台南大雨過後現霓紅 遊客走聖山之路巧遇美景驚如仙境

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市昨天下午大雷雨，雨後出現霓虹美麗景象。圖／吳茂成提供
台南市昨天下午大雷雨，雨後出現霓虹美麗景象。圖／吳茂成提供

台南社大台江分校倡議國家綠道生活，推出多條綠色路線，其中從山海圳國家綠道到塔塔加的聖山之路，除了是學生學習之路，也吸引許多民眾的挑戰。楊姓等4名遊客，昨以9天8夜完成挑戰，回到0K台南時遇到大雷雨，但雨後清晰可見的玉山如在家門前，高掛的霓虹更是難得一見。

台江分校執行長吳茂成說，楊姓男子等4人之前就想走聖山之路，但一直沒能成行，好不容易上月底出發，一行先到塔塔加，然後透過旅行社的行程規畫，以徒步方式行經特富野、理佳、茶山、曾文水庫東、西口、烏山頭水庫到安南區四草湖。

吳茂成表示，楊等人昨天到善化，他帶著他們騎單車走台江16寮，下午時遇到大雷雨，大雨過後遠山清晰可見，包含玉山、大武山都看得到，最令人興奮的是，天空出現難得一見的霓虹，雙虹景象美極了。後有遠山，旁有嘉南大圳為扮下，除到朝皇宮參拜，並騎到口0K四草湖。一趟聖山之路，體會了原鄉之路、大圳之路及內海之路，以及不一樣的文化意義。

大雨過後，遠山清楚可見，若要去爬山，就如自家前的登山口，隨時都可出發。吳茂成期待這樣的綠道生活在你我周遭，也引動守護大地、珍惜環境的心。

楊姓等遊客以9天8夜走聖山之路，昨天下午抵達台南四草湖，也是0K終點。圖／吳茂成提供
楊姓等遊客以9天8夜走聖山之路，昨天下午抵達台南四草湖，也是0K終點。圖／吳茂成提供
台南市昨天下午大雷雨，雨過天青，遠處群山可見。圖／吳茂成提供
台南市昨天下午大雷雨，雨過天青，遠處群山可見。圖／吳茂成提供
楊姓等遊客以9天8夜走聖山之路，昨天下午來到台南，完成最後一段內海之路。圖／吳茂成提供
楊姓等遊客以9天8夜走聖山之路，昨天下午來到台南，完成最後一段內海之路。圖／吳茂成提供

台江 大雷雨 烏山頭水庫

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