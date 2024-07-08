台南大雨過後現霓紅 遊客走聖山之路巧遇美景驚如仙境

台南社大台江分校倡議國家綠道生活，推出多條綠色路線，其中從山海圳國家綠道到塔塔加的聖山之路，除了是學生學習之路，也吸引許多民眾的挑戰。楊姓等4名遊客，昨以9天8夜完成挑戰，回到0K台南時遇到大雷雨，但雨後清晰可見的玉山如在家門前，高掛的霓虹更是難得一見。

台江分校執行長吳茂成說，楊姓男子等4人之前就想走聖山之路，但一直沒能成行，好不容易上月底出發，一行先到塔塔加，然後透過旅行社的行程規畫，以徒步方式行經特富野、理佳、茶山、曾文水庫東、西口、烏山頭水庫到安南區四草湖。

吳茂成表示，楊等人昨天到善化，他帶著他們騎單車走台江16寮，下午時遇到大雷雨，大雨過後遠山清晰可見，包含玉山、大武山都看得到，最令人興奮的是，天空出現難得一見的霓虹，雙虹景象美極了。後有遠山，旁有嘉南大圳為扮下，除到朝皇宮參拜，並騎到口0K四草湖。一趟聖山之路，體會了原鄉之路、大圳之路及內海之路，以及不一樣的文化意義。