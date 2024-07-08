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嘉市殯葬道路3期動工 串成環狀路網

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠（右二）、立委陳冠廷（左一）、張啓楷（左二）、王美惠（左三）、公路局雲嘉南養護分局長郭清水（右三）及市議會議長陳姿妏（右一）「嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程」開工祈福動土典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右二）、立委陳冠廷（左一）、張啓楷（左二）、王美惠（左三）、公路局雲嘉南養護分局長郭清水（右三）及市議會議長陳姿妏（右一）「嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程」開工祈福動土典禮。記者李宗祐／攝影

位於嘉義縣水上鄉的嘉市殯葬園區聯外道路狹窄，「大日」會交通壅塞，縣市府合力分3期改善，市府負責第3期工程昨動土，市長黃敏惠指出，能銜接縣府施作的前2期，形成環狀路網，預計後年完工，讓園區周邊交通更加順暢、平穩。

第3期工程起點於嘉138線，終點是納骨堂對面停車場，未來串聯南、北向路線。市府指出，全長1520公尺，兩端既有道路會拓寬，中間會新闢500公尺路段，由於鄰近土葬區，以減少徵收私人土地、降低遷葬影響為原則，且同步改建原有停車場，預計未來可容納40輛汽車、120輛機車，另新設1處可停放80輛汽車的停車場。

市長黃敏惠及立委王美惠、陳冠廷、張啓楷等人參加嘉市火化場聯外道路拓寬及新闢第3期工程開工祈福，黃敏惠表示，總經費3億6057萬4000元，市府自籌7572萬1000元，由於市立殯葬管理所不只服務市民，也承擔鄰近縣市的殯葬量能，2019年以來陸續投入7億6856萬多元改善園區各項軟硬體設施。

居民擔憂施工期間出入或治喪車輛動線不便。市府工務處說明，會以半半施工法進行，第一階段先行施作路外拓寬段，讓既有路線維持通行，並於掃幕大日落實工區管理，確保車輛進出順利，待拓寬完，第二階段車輛則行駛於已完成拓寬段、再辦既有路線改善。

停車場 陳冠廷 黃敏惠

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