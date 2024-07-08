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二仁溪有毒電子廢棄物分選 引發汙染憂慮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市環保局已完成二仁溪電子廢棄物試驗計畫的清除作業，採人工、乾式、濕式分選方式。圖／台南社大提供
台南市環保局已完成二仁溪電子廢棄物試驗計畫的清除作業，採人工、乾式、濕式分選方式。圖／台南社大提供

二仁溪是南二都界河，尚有棄置數十年上萬公噸有毒電子廢棄物沒清理，台南環保局與工研院合作進行300立方公尺面積的清理試驗計畫，已完成清理，正分析廢棄物中有價金屬循環利用的效益；環團呼籲，廢棄物分選時避免又流入土地。水利署第六河川分署表示，以影響環境最小情況下做清除，待確定可行做法，會向中央爭取經費全面執行。

南市環保局解釋，二仁溪河道廢棄物清理試驗計畫分選出的電子廢棄物，有價金屬含量成分不確定，委由中台資源科技公司資源化處理，經由「回收、分類、拆解」作業後，採乾式及濕式破碎處理，再以水搖床將「銅粉產品」與「玻璃纖維」分選出來，其中玻璃纖維會再改質成為「混凝土摻料」產品，達到再生循環使用。

二仁溪下游過去受廢五金工廠棄置大量電子廢棄物，以及被排放大量廢水造成嚴重汙染，近20年來政府雖陸續採取整治措施，包含取締汙染及整治受汙染最嚴重的支流三爺溪，但因大量的廢棄電子零件如電路板等被埋藏在溪底、高灘地，每遇大雨就不斷被沖出，氧化粉碎的重金屬有毒廢棄物和泥土混合，持續汙染環境。

環保團體不斷倡議全面清除有毒電子廢棄物，喊了10多年，環保局終於爭取到近1000萬元經費，進行清理試驗計畫，並且希望把清理出來含有金屬的廢棄物再利用，降低清理成本。此計畫在今年春節過後展開，6月底完成南萣橋上游500公尺處300立方公尺面積的清除。

台南社大研究員晁瑞光、副研究員林政翰說，挖掘出來的廢棄物在分選過程中，有的會先沖洗，但沖洗時氧化粉會流到地上又和環境混在一起，希望能更精進，例如有效過濾等，部分金屬若能循環再利用當然是好事，期待透過此試驗，能有更精進方式，作為未來參考。

第6河川分署指出，試驗計畫會再與南市環保局、工研院、環保團體做進一步討論，若確定可行精進方案，就會向中央爭取經費執行，未來權責是分署負責清除，環局針對廢棄物去化處理。

台南 廢棄物 環保局

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