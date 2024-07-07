20組青年拍攝團隊競逐60萬獎金 台南鹽水岸內影視基地今開鏡

台南鹽水區岸內影視基地今辦理開鏡記者會，針對入選的20組青年拍攝團隊，主辦單位將提供「金岸內獎」等多項大獎，總獎金達60萬元，盼激發更多具有突破性且出色影視作品。

該項活動安排7月22日至8月25日在岸內影視基地及鹽水區開拍，頒獎典禮將於9月28日舉行，評審將依據故事開發、表現手法、技術純熟度等方向進行綜合評分，頒發「金岸內獎」、「評審推薦獎」、「金自由獎」、「最佳好客獎」、「最佳團隊獎」等多個獎項，總獎金高達60萬元。

市府文化局長謝仕淵、鹽水區長陳文琪、導演黃信堯等人出席開鏡儀式，下午安排黃信電影創作經驗分享；此次岸內製片所活動，除國家人權博物館、客家電視台分別認領「金自由獎」、「最佳好客獎」，提供各5萬元獎金，包括鹽水商圈及月津港商圈店家晒晒子咖啡♡サイサイコ、持酒書室映像館、月津懷舊食堂、好光濃食品、秘月港義式手工冰淇淋等提供餐飲折扣；添福商務旅館、A Life 好.生活整合國際旅宿、臉舎民宿等也都提供住宿優惠。

另外，台南影視公司大員視務所也供應租借器材6折，參賽學生憑參賽識別證都可以在特定店家享受優惠。

謝仕淵表示，期待學生們在岸內學習後能夠盡情發揮創意，推廣鹽水區地方特色，並充分利用岸內影視基地場景，創作出更多獨具風格當地故事。