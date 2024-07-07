嘉義市殯葬所環狀路網成形 送親人最後一程不再壅塞
嘉義市殯葬園區為雲嘉南地區唯一提供殯、殮、火、塔四合一服務，為解決每逢大日、節慶周邊交通壅塞路況，今天上午聯外道路拓寬第三期工程開工動土；市長黃敏惠表示，完工後銜接嘉義縣政府的一、二期工程，打造環狀路網，使殯葬園區聯外道路更完整，讓園區周邊交通更加順暢、平穩。
黃敏惠表示，工程總經費達3億6057萬4千元，中中央補助2億8485萬3千元，市府自籌7572萬1千元。市府團隊在計畫核定後快速地跨局處展開工程規劃設計、用地取得、遷葬及施工單位招標等事宜。市殯葬管理所不只服務嘉義市民，也承擔鄰近縣市的殯葬量能，2019年以來陸續投入7億6856萬3千餘元進行殯葬園區的各項軟硬體設施改善專案，希望提供治喪家屬有更舒適的環境，讓先人有尊嚴地走完人生最後一程。
民政處表示，工程全長1520公尺、寬15公尺，工期預計24個月，期於2026年完工。完工通車後串聯南、北向路線，打造園區環狀路網，疏解交通，改善塞車，提升地區整體交通服務性能。
工務處表示，工程道路設計以減少私人土地徵收、降低土葬區遷葬影響為原則，優化既有道路線型、減少挖填及打除，並兼顧園區內挖填土方之平衡。改建及新設停車場後可容納120輛汽車、120部機車，未來工程採半半施工。
今天動土典禮，由市長黃敏惠、立委王美惠、陳冠廷、張啓楷、議長陳姿妏、公路局雲嘉南區養護工程分局長郭清水、地方民代及廠商等參加，一同祝福工程如期如質完工，施工過程順利、人員平安。
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