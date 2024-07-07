台南觀光雙層巴士化身「餐車」 帶遊客上山下海吃美食

台南市觀旅局今年推出「雙層巴士美食餐車系列」體驗活動，帶領遊客搭乘雙層巴士橫跨20個行政區，暢遊大台南，7月適逢白河蓮花盛開季節，雙層巴士美食餐車以「稻香蓮花饗宴」為主題，這兩天載著遊客前往白河、後壁等地，欣賞台南的田園美景。

觀旅局表示，台南後壁被譽為嘉南平原的穀倉，稻米則是其主要特產，當地更因《無米樂》、《俗女養成記》等紀錄片、台劇帶動繁榮；每年5月至8月是白河蓮花盛開的季節，除吸引不少賞蓮遊客外，白河在地蓮子大餐也受到許多饕客青睞。

觀旅局長林國華也說，雙層巴士美食餐車系列體驗活動以6大主題、11條路線、18場次，橫跨台南各行政區，7月「稻香蓮花饗宴」場次帶領遊客前往後壁菁寮社區及白河賞蓮，過程中遊覽台劇拍攝景點、體驗手作紅龜粿、撥蓮子DIY活動等，並在雙層巴士上品嘗美食，體驗蓮子從「農田到餐桌」，遊客都感到收穫滿滿。