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台南觀光雙層巴士化身「餐車」 帶遊客上山下海吃美食

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市觀旅局今年推出「雙層巴士美食餐車系列」體驗活動，適逢白河蓮花盛開季節，雙層巴士美食餐車本周以「稻香蓮花饗宴」為主題，載著遊客前往白河、後壁等地，欣賞台南的田園美景。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局今年推出「雙層巴士美食餐車系列」體驗活動，適逢白河蓮花盛開季節，雙層巴士美食餐車本周以「稻香蓮花饗宴」為主題，載著遊客前往白河、後壁等地，欣賞台南的田園美景。圖／南市觀旅局提供

台南市觀旅局今年推出「雙層巴士美食餐車系列」體驗活動，帶領遊客搭乘雙層巴士橫跨20個行政區，暢遊大台南，7月適逢白河蓮花盛開季節，雙層巴士美食餐車以「稻香蓮花饗宴」為主題，這兩天載著遊客前往白河、後壁等地，欣賞台南的田園美景。

觀旅局表示，台南後壁被譽為嘉南平原的穀倉，稻米則是其主要特產，當地更因《無米樂》、《俗女養成記》等紀錄片、台劇帶動繁榮；每年5月至8月是白河蓮花盛開的季節，除吸引不少賞蓮遊客外，白河在地蓮子大餐也受到許多饕客青睞。

觀旅局長林國華也說，雙層巴士美食餐車系列體驗活動以6大主題、11條路線、18場次，橫跨台南各行政區，7月「稻香蓮花饗宴」場次帶領遊客前往後壁菁寮社區及白河賞蓮，過程中遊覽台劇拍攝景點、體驗手作紅龜粿、撥蓮子DIY活動等，並在雙層巴士上品嘗美食，體驗蓮子從「農田到餐桌」，遊客都感到收穫滿滿。

觀旅局提到，雙層巴士美食餐車系列體驗活動後續將前往玉井，8月安排麻豆、下營、柳營等遊程，9月則有將軍、七股、安南區等沿海線主題風景，目前尚有少量名額可報名，而遊程體驗後，只要填寫問卷並打卡分享，還有機會獲星級飯店雙人住宿券，歡迎有興趣的民眾把握機會參加，豐富暑期周末假期。

台南市觀旅局今年推出「雙層巴士美食餐車系列」體驗活動，遊客在巴士上享用在地美食。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局今年推出「雙層巴士美食餐車系列」體驗活動，遊客在巴士上享用在地美食。圖／南市觀旅局提供
台南雙層巴士美食餐車系列體驗活動「稻香蓮花饗宴」場次，帶領遊客前往後壁菁寮社區及白河賞蓮，過程中也安排體驗手作紅龜粿、撥蓮子DIY等活動。圖／南市觀旅局提供
台南雙層巴士美食餐車系列體驗活動「稻香蓮花饗宴」場次，帶領遊客前往後壁菁寮社區及白河賞蓮，過程中也安排體驗手作紅龜粿、撥蓮子DIY等活動。圖／南市觀旅局提供

白河 美食 雙層巴士

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