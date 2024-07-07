台南小美軍海灘矗立日落塔 黃金海岸新地標

台南市安平區漁光島北側海灘上曾有一座以廢棄蚵棚竹子打造的藝術高塔，曾是漁光島的地標，又名「日落塔」，2019年基於安全而拆除，成為許多遊客難忘的記憶，不過，最近南區小美軍海灘再出現藝術高塔，又成為午後踏浪戲水拍照的景點。

漁光島的日落塔由台灣女婿、英國藝術家「雨果」在2013年撿拾附近沙灘廢棄蚵棚的竹子，打造約40公尺高的藝術高塔，除了成為獨特的藝術造景，也是漁光島的地標，每當日落夕陽西照，於輝映造高塔，搭配月牙灣，成為美麗景致。

但2019年6月間有小男童在附近竹棚下躲雨，因竹棚傾倒，壓死小男童，市府基於安全為由，除了拆除附近的竹棚，也拆除日落塔，不過，塔沒了，只留回憶。

緊鄰漁光島的南區南黃金海岸，以黃金色彩的夕陽美景而聞名，南市府爭取交通部觀光署補助「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸海洋新樂園」，今年初完工，將黃金海岸營造成南區濱海觀光遊憩亮點軸帶，其中小美軍與喜樹沙灘間構築了長1.5公里秘境步道，可讓單車友在沙灘及林間享受馳騁的快感。

小美軍沙灘上最近也矗立起另一座日落塔，也是用廢棄竹子來創作的藝術裝置，成了黃金海岸上，船屋、觀景橋後另一處新地標，也是欣賞夕陽及踏浪好地方。水利署第六河川分局表示，還不知有這一藝術高塔，將在了解後，視狀況做其他搭配，讓景觀更美麗，也吸引遊客來此遊憩。