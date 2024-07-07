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民進黨雲林縣黨部辦就職典禮 凝聚力量搶攻2026縣長選舉
民主進步黨雲林縣黨部今天舉辦新任主委與執、評委就職典禮，面對雲林今年總統和立委大選失利帶來的衝擊，如何面對未來2026年，民進黨幹部齊喊團結，新任縣黨部主委的立委劉建國表示，雲林縣民進黨將團結凝聚力量，目標一致，逆風而起，創造新雲林。
民進黨雲林縣黨部第20屆主委、執行委員、評議委員今天在虎尾鎮舉行宣誓就職典禮，由民進黨中央副秘書長翁世豪頒予證書，現場有逾200名幹部和黨員參與。民代、鄉長、村長輪番上台發表感言，呼籲團結一致，贏回2026。
新任黨部主委劉建國表示，他將勇於承擔未來重責，從上個月就任後，即勤跑基層，展開各項地方活動，包括公職秘書培訓，希望把黨部的力量發揮到最大功效，作為雲林縣議會民進黨團最強後盾，以及中央、地方、鄉鎮執政的溝通和運作平台。
劉建國說，將會悉心傾聽人民心聲、照顧弱勢、關懷黨員，為2026年選舉鋪路。雖然雲林縣民進黨員人數不多，但凝聚力強，目標一致，只要大家團結將可逆風而起，創造新雲林。
對於未來組織架構是否擴充，劉建國指出，黨部配置的人員全數到齊，大家各司其職，從組織活動、政策宣傳到雲林青年團全就定位，勇於參與公共事務，未來將視情況再予擴充，重點是要把整個黨務推展開來，讓更多年輕人認同，壯大黨部。
至於海線的經營，劉建國表示黨員凝聚力強，他認為過去黨部運作模式較為僵化，未來會有更多年輕人加入，相信整個雲林可展現更多元、活力面向。
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