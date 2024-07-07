台南後壁崁頂放火馬22日登場 36隻成品運回安放

台南市無形文化資產「後壁崁頂放火馬」預定22日舉行，主辦單位崁頂勸善堂今天從將軍區將36隻製作完成火馬運回安放，今年共有特大型2隻、大型及中型各17隻活動中將燃放。

崁頂勸善堂管委會總幹事黃啟明接受媒體聯訪表示，今年「後壁崁頂放火馬宗教文化祭」火馬共有特大2隻、大型17隻、中型17隻，預計22日下午視神明降示時間施放，當天晚間8時還有1場次，活動並配合台南400進行設計及宣傳。

他說，火馬由竹架與紙紮而成，炮火放置馬腹與馬匹周邊，活動當天儀式開始後，勸善堂池府千歲附身乩童騎上紙紮火馬，馬頭向北，在當年傳說官兵或盜匪滅頂或遭殲滅沼澤地旁，火馬將於蜂炮四射後陸續燃燒。

根據台南市政府提供資料，後壁區崁頂勸善堂主祀池府千歲，據考證，聚落以北的舊八掌溪河道曾為清代台灣三大民變之一「戴潮春事件」古戰場，地方現存有「林進避崩埤」（盜匪襲擊官兵）、「五虎寮事件」（諸羅縣湖仔內盜匪搶庄遭崁頂壯丁襲殺）兩種說法，皆指當地曾經殺戮，陰魂冤氣甚重。

後經池王爺神示，訂於每年池王聖誕前1日祭拜冤魂、普度亡靈，地方民眾並燃放火馬以作為冤魂前往陰間的腳力，民俗傳承至今，庄民仍信守池王爺指示，代代相傳辦理祭典，成為重要信仰活動，並於民國109年列入台南市無形文化資產，保存者為崁頂勸善堂。