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民進黨雲縣黨部主委就職 劉建國：創造新雲林

中央社／ 雲林縣7日電
劉建國。圖／聯合報系資料照片
劉建國。圖／聯合報系資料照片

民進黨雲林縣黨部今天舉行新任主委就職典禮，民進黨立委、縣黨部主委劉建國表示，雲林縣民進黨員凝聚力強，目標一致，逆風而起，創造新雲林。

民進黨雲林縣黨部今天舉行第20屆主任委員、評議召集人、執行委員、評議委員就職典禮，由民進黨副秘書長翁世豪頒予證書，超過200名幹部參與。

劉建國表示，他勇於承擔，上月上任後展開地方活動，包括端午節發粽子給弱勢族群、公職秘書培訓，希望黨部可發揮到最大功效，做雲林縣議會民進黨團最強後盾，擔任中央、地方、鄉鎮執政的平台。

他希望傾聽人民心聲、照顧弱勢，還有關懷黨員，為2026年選舉鋪路；雖然雲林縣民進黨員人數不多，凝聚力強，目標一致，逆風而起，創造新雲林。

劉建國指出，目前黨部人員全數到齊，大家各司其職，從組織活動、政策宣傳到雲林青年團全就定位，勇於參與公共事務。

劉建國認為，過去黨部運作模式較為僵化，未來會有更多年輕人加入，展現更多元、活力面向。

劉建國 民進黨 雲林

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