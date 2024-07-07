原8月通車 南市172線拓寬2大原因完工展延半年
台南市市道172線白河虎山至仙草段正辦理拓寬施工，原預定8月完工，不過因不少工程持續，地方傳出恐跳票，施工單位證實，因汛期及施工變更設計，完工的確會再展延約半年。
市道172線是通往關子嶺要道，假日車流頻繁，其中從後壁區台1線至國三白河交流道已拓寬為4線道路，虎山至仙草段（仙大路口）雙向各只有1個車道，寬僅12米，成為交通瓶頸。
這項道路拓寬工程長約1520公尺，台南市長黃偉哲等人向中央爭取經費，內政部營建署（今國土管理署）納入民國111年至116年生活圈建設計畫，前年8月動工，總經費約2億5000萬元，其中，中央補助約1億8000萬元，地方自籌用地費約7000萬元，工期約2年，原預定8月完工。
不過目前看不出完工跡象，地方傳出趕不上8月通車，且暑期到往關子嶺遊客大增，交通恐壅塞，地方憂心忡忡。
台南市政府工務局表示，因今年汛期提前，施工過程因雨勢干擾停擺，也影響施工進度，此外後續因道路護欄安全係數提高變更設計，因此預計要到明年1月農曆春節前完工，工程順延約半年，施工造成不便，盼用路人及地方體諒。
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