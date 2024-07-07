快訊

一周數位爆報／4G吃到飽最低488！iPad舊機換購價更值錢 這些蘋果裝置「過時」將被放生

影／今年第2次相隔近4個月 萬丹泥火山深夜噴發

原8月通車 南市172線拓寬2大原因完工展延半年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市172線道路辦理拓寬中，原8月完工將再展延半年，圖為現場施工情形。圖 ／台南市政府提供
台南市172線道路辦理拓寬中，原8月完工將再展延半年，圖為現場施工情形。圖 ／台南市政府提供

台南市市道172線白河虎山至仙草段正辦理拓寬施工，原預定8月完工，不過因不少工程持續，地方傳出恐跳票，施工單位證實，因汛期及施工變更設計，完工的確會再展延約半年。

市道172線是通往關子嶺要道，假日車流頻繁，其中從後壁區台1線至國三白河交流道已拓寬為4線道路，虎山至仙草段（仙大路口）雙向各只有1個車道，寬僅12米，成為交通瓶頸。

這項道路拓寬工程長約1520公尺，台南市長黃偉哲等人向中央爭取經費，內政部營建署（今國土管理署）納入民國111年至116年生活圈建設計畫，前年8月動工，總經費約2億5000萬元，其中，中央補助約1億8000萬元，地方自籌用地費約7000萬元，工期約2年，原預定8月完工。

不過目前看不出完工跡象，地方傳出趕不上8月通車，且暑期到往關子嶺遊客大增，交通恐壅塞，地方憂心忡忡。

台南市政府工務局表示，因今年汛期提前，施工過程因雨勢干擾停擺，也影響施工進度，此外後續因道路護欄安全係數提高變更設計，因此預計要到明年1月農曆春節前完工，工程順延約半年，施工造成不便，盼用路人及地方體諒。

台南市172線道路辦理拓寬中，原8月完工將再展延半年，圖為現場施工情形。圖 ／台南市政府提供
台南市172線道路辦理拓寬中，原8月完工將再展延半年，圖為現場施工情形。圖 ／台南市政府提供
台南市172線道路辦理拓寬中，原8月完工將再展延半年，圖為現場施工情形。圖 ／台南市政府提供
台南市172線道路辦理拓寬中，原8月完工將再展延半年，圖為現場施工情形。圖 ／台南市政府提供

關子嶺

延伸閱讀

救援小英雄波力來了！南市兒童交通安全夏令營開放搶名額

南市公布3件不合格冰品 古早味冰棒、雪花冰及手搖飲上榜

高市前鎮媽祖港橋改建 下游側7月底通車

串聯北高雄3大幹道 龍德東路通車移轉大順路28%車流量

相關新聞

養雞場進駐台南柳營 自救會批惡臭

台南市柳營區神農里、果毅里居民不滿業者擅自設置養雞場，成立自救會對抗，昨天百餘人參加說明會，批汙臭味讓人無法忍受，要求市...

原8月通車 南市172線拓寬2大原因完工展延半年

台南市市道172線白河虎山至仙草段正辦理拓寬施工，原預定8月完工，不過因不少工程持續，地方傳出恐跳票，施工單位證實，因汛...

公車行動展 體驗台南生活味

不讓高雄輕軌專美於前，台南400公車行動展以「台南的情感線」作為核心理念，在有「移動便當盒」之稱的Model T車廂，播...

好市多鳳梨利口酒爆有怪蟲！台南店同款產品已售光 消費者可退貨

美式賣場好市多南屯店販售的「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」，驚傳有消費者購買飲用後發現瓶底有20多隻猶如蟑螂的黑色小蟲，台...

雲林農民準備割稻才發現被「割稻尾」 竟是代割業者搞烏龍

雲林縣一期稻作收割，縣議員洪如萍昨接獲崙背鄉廖姓農民陳情，指自己所有的0.25公頃稻作被人收割，洪如萍透過臉書協助廖姓農...

雲林沿海曾因暴雨奪數千性命 每年「牽水狀」緬懷 張麗善：要提高警覺

雲林縣口湖鄉、四湖鄉沿海地區曾在清朝道光年間，因暴雨奪走數千人性命，後人每年舉辦口湖牽水狀（車藏）祭典，緬懷先人，今年將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。