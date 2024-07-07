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公車行動展 體驗台南生活味
不讓高雄輕軌專美於前，台南400公車行動展以「台南的情感線」作為核心理念，在有「移動便當盒」之稱的Model T車廂，播放「台南的情感線」主題影片，也首度應用全彩電子紙顯示技術，顯示沿途景點及公車到站資訊，帶給遊客創新的乘車體驗。讓公車不只是運輸、更搭載每個人的寄託，去想去的地方。
台南400暑期支線「南夏時刻」，規畫「透．南城」城市展，台南市交通局將2輛Model T電動巴士變身公車行動展兼展覽接駁車，串聯各主要場館與交通節點，讓遊客在公車上體驗屬於台南人的生活味。
交通局長王銘德說，它不只是運輸、更搭載每個人的寄託，去想去的地方，見想見的人，讓城市的情感得以相互連結。藉由台南400公車行動展，盼喚起人們對所處環境的感受、對人群的關注及對城市文化的認同。
公共運輸處長吳俁之說，公車行動展路線串接台南轉運站、台南火車站、台南市立美術館一館、美術館二館、海安路街道美術館、大台南交通教育主題館及台南市安平再生水廠環教中心等地。展至9月1日（周一停駛），上午9點至下午5點30分採固定班表行駛，供免費搭乘，路線及班次資訊可上「透．南城」官網、大台南公車APP或大台南公車網站查詢。
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