聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車行動展 體驗台南生活味

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市交通處改裝2輛ModelT電動巴士作為「公車行動展」兼展覽接駁車，展覽期間免費搭乘。記者吳淑玲／攝影
台南市交通處改裝2輛ModelT電動巴士作為「公車行動展」兼展覽接駁車，展覽期間免費搭乘。記者吳淑玲／攝影

不讓高雄輕軌專美於前，台南400公車行動展以「台南的情感線」作為核心理念，在有「移動便當盒」之稱的Model T車廂，播放「台南的情感線」主題影片，也首度應用全彩電子紙顯示技術，顯示沿途景點及公車到站資訊，帶給遊客創新的乘車體驗。讓公車不只是運輸、更搭載每個人的寄託，去想去的地方。

台南400暑期支線「南夏時刻」，規畫「透．南城」城市展，台南市交通局將2輛Model T電動巴士變身公車行動展兼展覽接駁車，串聯各主要場館與交通節點，讓遊客在公車上體驗屬於台南人的生活味。

交通局長王銘德說，它不只是運輸、更搭載每個人的寄託，去想去的地方，見想見的人，讓城市的情感得以相互連結。藉由台南400公車行動展，盼喚起人們對所處環境的感受、對人群的關注及對城市文化的認同。

公共運輸處長吳俁之說，公車行動展路線串接台南轉運站、台南火車站、台南市立美術館一館、美術館二館、海安路街道美術館、大台南交通教育主題館及台南市安平再生水廠環教中心等地。展至9月1日（周一停駛），上午9點至下午5點30分採固定班表行駛，供免費搭乘，路線及班次資訊可上「透．南城」官網、大台南公車APP或大台南公車網站查詢。

公共運輸 公車 台南 美術館 車行

延伸閱讀

台南ModelT電動巴士變身「公車行動展」免費搭車內還有彩蛋

鴻華先進攻頂 第2季業績跳增三倍

Louise Bourgeois回顧展 羅馬博爾蓋塞美術館登場

臺南市美術館推「半年雙享」門票優惠 探索土地歷史與美學

相關新聞

養雞場進駐台南柳營 自救會批惡臭

台南市柳營區神農里、果毅里居民不滿業者擅自設置養雞場，成立自救會對抗，昨天百餘人參加說明會，批汙臭味讓人無法忍受，要求市...

公車行動展 體驗台南生活味

不讓高雄輕軌專美於前，台南400公車行動展以「台南的情感線」作為核心理念，在有「移動便當盒」之稱的Model T車廂，播...

好市多鳳梨利口酒爆有怪蟲！台南店同款產品已售光 消費者可退貨

美式賣場好市多南屯店販售的「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」，驚傳有消費者購買飲用後發現瓶底有20多隻猶如蟑螂的黑色小蟲，台...

雲林農民準備割稻才發現被「割稻尾」 竟是代割業者搞烏龍

雲林縣一期稻作收割，縣議員洪如萍昨接獲崙背鄉廖姓農民陳情，指自己所有的0.25公頃稻作被人收割，洪如萍透過臉書協助廖姓農...

雲林沿海曾因暴雨奪數千性命 每年「牽水狀」緬懷 張麗善：要提高警覺

雲林縣口湖鄉、四湖鄉沿海地區曾在清朝道光年間，因暴雨奪走數千人性命，後人每年舉辦口湖牽水狀（車藏）祭典，緬懷先人，今年將...

影／台南柳營居民痛批蛋雞場惡臭 組自救會要政府遏止

台南市柳營區神農里、果毅里居民不滿業者在附近設置養雞場，痛批業者緊鄰社區新建養雞場，5月開始「偷養5萬隻雞」、已申請要養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。