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養雞場進駐台南柳營 自救會批惡臭

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影

台南市柳營區神農里、果毅里居民不滿業者擅自設置養雞場，成立自救會對抗，昨天百餘人參加說明會，批汙臭味讓人無法忍受，要求市府不可發給業者畜牧登記證。不過市府農業局畜牧科長徐幸君只承諾回報長官，未保證不發執照。

自救會昨痛斥，業者要設養雞場，未辦說明會、公聽會，沒經正當程序取得鄉親同意，且未取得畜牧證照，便偷進雞隻飼養，造成環境汙染、空氣惡臭，不顧鄉親感受，「可惡至極」。

環保局稽查檢驗科長張仕音表示，業者製造惡臭或水汙染會取締，請民眾提供具體的時段，會派員到場稽查，有違規就一定開罰。

劉姓居民質疑政府逐步配合業者、發照讓業者「合法」，愈來愈多養雞場都來台南，顯見「都沒把關」，希望有能力的長官能為百姓著想。

自救會長莊凱婷說，養雞場附近農田的農夫首當其衝，每天聞到養雞場刺鼻臭味，業者偷養雞被里民發現，里民請市府來稽查，當時市府曾針對偷養雞及養雞場飄散刺鼻臭味，開出罰單。

徐幸君說，業者申請養殖16萬隻蛋雞，因是在2021年「距離至少400公尺」新規定發布前申請設場，加上農業局詢問區公所，回覆「地方沒有反對聲音」，因此不能不同意業者申請。但依法行政，未取得畜牧場登便養雞，會開單告發、限期改善。

柳營區公所喊冤，市府屢次發文詢問地方有沒有反對聲音？公所只能以當時狀況回覆，因市府一再詢問，「總會有沒意見的時候」。

台南 自救會 臭味

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