好市多鳳梨利口酒爆有怪蟲！台南店同款產品已售光 消費者可退貨

美式賣場好市多南屯店販售的「鳳梨造型熱帶水果風味利口酒」，驚傳有消費者購買飲用後發現瓶底有20多隻猶如蟑螂的黑色小蟲，台南市法制處消保官及財政稅務局人員今天到好市多台南店查核，目前已無該酒品，但曾購買的消費者的消費者若有疑慮，可至好市多辦理退貨退款。

法制處表示，市長黃偉哲重視酒品安全可能造成市民健康影響，指示相關單位盡速查辦，確保民眾所購酒品符合法令規定安全衞生無慮，倘台南有類此案例，市府相關機關應積極維護消費者權益。

好市多台南店表示，該酒品在今年3月1日即已售罄，迄至今日皆未再進貨販售，架上已無該酒品。先前有購買該酒品的消費者，如有疑慮，無須攜帶實體酒品或發票，無購買期間之限制，均可至好市多辦理退貨退款。

消保官及財政稅務局並當場要求業者，如有消費者因飲用該問題酒品致身體不適，應提出適當的賠償方案包括醫療費用的給付等，以彌補消費者的損害並維護自身的商譽。財政稅務局則指出，倘查有違反菸酒管理法的事證，將依相關規定辦理。

法制處提醒消費者如有因飲用好市多進口酒品致身體不適就醫，應保留相關診斷證明及醫療費用支出單據，以利將來求償。民眾如因本事件有相關消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心提出申訴，以保障自身權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康