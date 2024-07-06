國家級重要民俗雲林口湖牽水狀 7月12日盛大展開

國家重要民俗活動雲林縣「口湖牽水狀」將於12、13日展開，縣長張麗善今天邀請大家體驗雲林海邊夏日民俗祭典，並透過這項重要民俗去思考環境、生態與人類共生的議題。

雲林縣政府今天在口湖鄉金湖萬善爺廟舉辦「口湖牽水狀179週年系列活動」記者會，邀請民俗專家林茂賢分享口湖牽水狀的核心價值，同時欣賞文光國小戰鼓隊進行表演，為民俗活動揭開序幕。

張麗善致詞說，牽水狀儀式是集體追思先人的重要民俗，每年由金湖萬善爺廟、蚶寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟共同主辦，豐富的科儀內容包括挑飯擔祭祖靈、放水燈、排狀、牽狀、倒狀、燒狀、追思會及萬人塚點燈等。

張麗善表示，今年適逢週末，歡迎大家共襄盛舉，一起體驗雲林海邊的夏日民俗祭典，同時也透過這項重要民俗去思考環境、生態與人類共生的重要議題。

文化觀光處指出，牽水狀2010年獲列為國家級重要民俗，今年將於7月12、13日盛大展開，12日當天在下寮仔萬善爺廟辦理挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈。

清道光25年（1845年）農曆6月6日大雨不停，農曆6月7日忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，因此後人每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行舉行盛大祭典，緬懷水災罹難的先民，為「口湖牽水車狀」起源。