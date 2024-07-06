雲林西螺媽祖成長營有口碑 各地學童搶參加
雲林縣西螺福興宮每年寒暑假號召大專生為國小學童舉辦成長營，廣受好評，開放報名即秒殺，今年夏令營吸引近200學童報名，不乏外縣市學童遠道參加，甚至還有外籍學童參與，活動今天開辦，西螺鎮長廖秋萍擔任營長，期許活動在媽祖保佑下順利圓滿。
第32屆福興宮太平媽成長營與虎尾科技大學、雲林科技大學等大專院校學生籌備，今天開辦，今年以魔法學院為主題，包含「學習世界特色知識」、「DIY手作課程」、「大地遊戲」、「夏季限定的消暑水仗」、「溫馨影片回顧」等課程，兼具趣味及知識學習。
西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮長期致力於教育與文化推廣，每年都會辦理夏令營與冬令營，希望藉由活動讓孩子認識地方文化與產業特色。
成長營舉辦至今已十餘年，許多擔任參加過營隊的成員還回到廟內擔任志工，甚至還有營隊工作人員在此結識另一半，結婚生子後專程回宮還願。希望可以持續舉行這項有意義的活動。
廖秋萍說，每一年太平媽成長營都吸引來自各地的小朋友齊聚西螺，今年還有外籍學童參與，透過豐富多元的活動大家可以更加認識地方農特產與信仰文化，感謝廟方與各大專院校學生的付出，祝福營隊在太平媽的庇佑下順利圓滿。
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