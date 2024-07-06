雲林農民準備割稻才發現被「割稻尾」 竟是代割業者搞烏龍

雲林縣一期稻作收割，縣議員洪如萍昨接獲崙背鄉廖姓農民陳情，指自己所有的0.25公頃稻作被人收割，洪如萍透過臉書協助廖姓農民尋找目擊者，發現是一名代割業者搞錯地點誤割，雙方已以5萬元和解，廖姓農民說，大家都是同鄉，不再追究。

洪如萍昨在臉書社群發文，指有農民被「割稻尾」，要尋找消失不見的稻穀，她表示，接獲農民陳情，稻子被不明者收割，白忙大半年 ，要協尋目擊者。

後來一名代割業者主動聯繫，原來是他收割到鄰田，原本預計要收割的地主看到臉書訊息通知他，才發現自己割錯田，被誤割的稻田與原本要割的稻田相距約一百公尺。

被「割稻尾」的廖姓農民表示，他前幾天巡田時都無發生異狀，昨早上要割稻才發現被割，所以向議員陳情，後續找到割錯的代割業者，對方說以0.1公頃可收割1800台斤濕穀計算，賠償5萬元，因雙方都是同鄉，他不願意再追究，同意此賠償，已達成和解。