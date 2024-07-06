影／台南柳營居民痛批蛋雞場惡臭 組自救會要政府遏止

台南市柳營區神農里、果毅里居民不滿業者在附近設置養雞場，痛批業者緊鄰社區新建養雞場，5月開始「偷養5萬隻雞」、已申請要養至少15萬隻，組成自救會今天100多人開說明會抗議汙染「每天臭味讓人無法忍受」，邀請市府農業局、環保局、區公所到場說明，要求市政府不可發給業者畜牧登記證。不過市府農業局畜牧科長徐幸君只能承諾回報長官，無法保證不發執照給業者。

徐幸君表示，業者申請養殖16萬隻蛋雞，因在110年「距離至少400公尺」新規定發佈前申請設場，加上農業局詢問區公所回覆「地方沒有反對的聲音」，不能不同意申請，一切依法行政。未取得畜牧場登記就養雞已開單告發、限期改善。

不過柳營區公所表示，公所依法行政，市政府「屢次發文詢問地方有沒有反對的聲音」，公所只能以當時的狀況回覆，因市府一再詢問，「總會有沒意見的時候」。

自救會痛斥業者沒辦任何說明會、公聽會，沒有經過正當程序取得果毅後鄉親里民同意，就新建養雞場，未取得畜牧證照就偷進雞隻到養雞場飼養，造成環境汙染、空氣惡臭，不顧在地鄉親里民的感受，「實在可惡至極」。

環保局稽查檢驗科長張仕音表示，業者製造惡臭或水汙染都會取締，請民眾提供具體的時段，會派員到場稽查，有違規就一定開罰。

劉姓居民質疑為何政府都一步一步配合業者、發照讓業者「合法」，養雞越來越多都來台南，「都沒把關」，希望「有能力的長官能為百姓著想」，不要讓百姓抗議。