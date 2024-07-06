影／台南柳營居民痛批蛋雞場惡臭 組自救會要政府遏止
台南市柳營區神農里、果毅里居民不滿業者在附近設置養雞場，痛批業者緊鄰社區新建養雞場，5月開始「偷養5萬隻雞」、已申請要養至少15萬隻，組成自救會今天100多人開說明會抗議汙染「每天臭味讓人無法忍受」，邀請市府農業局、環保局、區公所到場說明，要求市政府不可發給業者畜牧登記證。不過市府農業局畜牧科長徐幸君只能承諾回報長官，無法保證不發執照給業者。
徐幸君表示，業者申請養殖16萬隻蛋雞，因在110年「距離至少400公尺」新規定發佈前申請設場，加上農業局詢問區公所回覆「地方沒有反對的聲音」，不能不同意申請，一切依法行政。未取得畜牧場登記就養雞已開單告發、限期改善。
不過柳營區公所表示，公所依法行政，市政府「屢次發文詢問地方有沒有反對的聲音」，公所只能以當時的狀況回覆，因市府一再詢問，「總會有沒意見的時候」。
自救會痛斥業者沒辦任何說明會、公聽會，沒有經過正當程序取得果毅後鄉親里民同意，就新建養雞場，未取得畜牧證照就偷進雞隻到養雞場飼養，造成環境汙染、空氣惡臭，不顧在地鄉親里民的感受，「實在可惡至極」。
環保局稽查檢驗科長張仕音表示，業者製造惡臭或水汙染都會取締，請民眾提供具體的時段，會派員到場稽查，有違規就一定開罰。
劉姓居民質疑為何政府都一步一步配合業者、發照讓業者「合法」，養雞越來越多都來台南，「都沒把關」，希望「有能力的長官能為百姓著想」，不要讓百姓抗議。
自救會長莊凱婷說，養雞場附近農田的農夫首當其衝受害，每天都聞到從養雞場飄出的刺鼻臭味，業者偷養雞被里民發現，里民有請市府來稽查，當時市府有針對業者偷養雞而開罰單，因偷養雞且未保持環境整潔，每天都飄出陣陣刺鼻臭味，已有請環保局來開罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言