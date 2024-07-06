快訊

孫安佐認是渣男吐米砂為他墮胎真相！狄鶯再發文「堂堂正正做人」

豪大雨影響 松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

影／台南柳營居民痛批蛋雞場惡臭 組自救會要政府遏止

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影

台南市柳營區神農里、果毅里居民不滿業者在附近設置養雞場，痛批業者緊鄰社區新建養雞場，5月開始「偷養5萬隻雞」、已申請要養至少15萬隻，組成自救會今天100多人開說明會抗議汙染「每天臭味讓人無法忍受」，邀請市府農業局、環保局、區公所到場說明，要求市政府不可發給業者畜牧登記證。不過市府農業局畜牧科長徐幸君只能承諾回報長官，無法保證不發執照給業者。

徐幸君表示，業者申請養殖16萬隻蛋雞，因在110年「距離至少400公尺」新規定發佈前申請設場，加上農業局詢問區公所回覆「地方沒有反對的聲音」，不能不同意申請，一切依法行政。未取得畜牧場登記就養雞已開單告發、限期改善。

不過柳營區公所表示，公所依法行政，市政府「屢次發文詢問地方有沒有反對的聲音」，公所只能以當時的狀況回覆，因市府一再詢問，「總會有沒意見的時候」。

自救會痛斥業者沒辦任何說明會、公聽會，沒有經過正當程序取得果毅後鄉親里民同意，就新建養雞場，未取得畜牧證照就偷進雞隻到養雞場飼養，造成環境汙染、空氣惡臭，不顧在地鄉親里民的感受，「實在可惡至極」。

環保局稽查檢驗科長張仕音表示，業者製造惡臭或水汙染都會取締，請民眾提供具體的時段，會派員到場稽查，有違規就一定開罰。

劉姓居民質疑為何政府都一步一步配合業者、發照讓業者「合法」，養雞越來越多都來台南，「都沒把關」，希望「有能力的長官能為百姓著想」，不要讓百姓抗議。

自救會長莊凱婷說，養雞場附近農田的農夫首當其衝受害，每天都聞到從養雞場飄出的刺鼻臭味，業者偷養雞被里民發現，里民有請市府來稽查，當時市府有針對業者偷養雞而開罰單，因偷養雞且未保持環境整潔，每天都飄出陣陣刺鼻臭味，已有請環保局來開罰單。

台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影
台南柳營居民痛批蛋雞場「違法興建飄惡臭」，組自救會要政府制止。記者周宗禎／攝影

台南 環保局 自救會 臭味

延伸閱讀

華麗變身！垃圾掩埋場變清潔隊基地 淡水做對了什麼？

中油桃園煉油廠有毒氣體外洩 環保局曝影響範圍：廠區外未偵測到

台南嘉南大圳魚群集體暴斃「清出200多公斤」 環保局揭真正元凶

H5N1風險評估提升 養牛、養雞業者也納入流感公費接種

相關新聞

影／台南柳營居民痛批蛋雞場惡臭 組自救會要政府遏止

台南市柳營區神農里、果毅里居民不滿業者在附近設置養雞場，痛批業者緊鄰社區新建養雞場，5月開始「偷養5萬隻雞」、已申請要養...

台南ModelT電動巴士變身「公車行動展」免費搭車內還有彩蛋

台南400暑期支線「南夏時刻」，台南市政府規畫「透．南城」城市展，台南市交通局改裝2輛ModelT電動巴士，變身作為「公...

守護兒童正常成長健康 嘉義市新增7歲以下兒童免費6次發展篩檢

嘉義市7月1日起對未滿7歲兒童，除7次兒童預防保健外，新增6次免費兒童發展篩檢服務，受過訓練的醫師依據兒童每個年齡層對應...

酷熱天咖啡冰品等你來！嘉市購物節獨嘉遊程讓大小朋友輕鬆一夏

炎炎夏日何處去，嘉義市購物節開跑，市府邀請民眾來嘉邊吃邊逛、享受購物樂趣，入住特約旅宿抽大獎！有兼具懷舊與新潮特色風格小...

原住民傳統獵捕術式微 鄒族青年返鄉傳承推出特色遊程

隨著獵捕工具進步，原住民多以獵槍狩獵，傳統獵捕術逐漸式微，嘉義縣鄒族部落獵人昨帶著年輕人學習，到傳統獵場就地取材以竹枝、...

低頭看風景 台南舊城區孔蓋美觀防滑

台南市是全國第一個將人孔蓋防滑係數納管城市，全市大於900平方公分的人孔蓋計28萬8731座，市府修法要求抗滑係數都要達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。