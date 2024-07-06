守護兒童正常成長健康 嘉義市新增7歲以下兒童免費6次發展篩檢

嘉義市7月1日起對未滿7歲兒童，除7次兒童預防保健外，新增6次免費兒童發展篩檢服務，受過訓練的醫師依據兒童每個年齡層對應的篩檢量表，針對粗大動作、精細動作、語言、認知及社會行為等四大面向，為孩子篩檢評估。嘉義市有17家醫療院所提供篩檢服務。

衛生局長廖育瑋說，0-6歲是兒童重要發展關鍵期，3歲前是黃金療育期。世衛組織 (WHO)研究報告，兒童發展遲緩的發生率6至8%，以我國2020年發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況，以及比對內政部人口統計，未滿6歲發展遲緩兒僅約2.2％，顯示仍有約4~6%遲緩兒未被篩檢發現。

掌握兒童發展時程及早發現異常，需醫護人員與家長通力合作，完成兒童發展監測、篩檢與評估這3道關卡。兒童發展「監測」部分，家長運用兒童健康手冊家長紀錄事項，觀察記錄兒童發展；「篩檢」部分，由專業醫師提供篩檢，發現有疑似發展遲緩，透過衛教、追蹤或轉介至兒童發展聯合評估中心，進行「評估」與診斷，嘉市有嘉義基督教醫院、嘉義醫院、聖馬爾定醫院等3家聯合評估中心提供服務。

聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉說，孩子成長發展持續進行，每次接受健康檢查前，父母依照寶寶實足月齡核對兒童健康手冊家長紀錄兒童發展狀況，「家」是兒童最好語言、社會發展行為學習教室，增加孩子某些日常生活能力，可提升父母親職能力，善用兒童健康手冊兒童發展項目，陪伴孩子進行各面向多元探索，培養各項能力。