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酷熱天咖啡冰品等你來！嘉市購物節獨嘉遊程讓大小朋友輕鬆一夏
炎炎夏日何處去，嘉義市購物節開跑，市府邀請民眾來嘉邊吃邊逛、享受購物樂趣，入住特約旅宿抽大獎！有兼具懷舊與新潮特色風格小店，許多咖啡冰品甜點，百年嘉義公園、樹木園，晚上有蘭潭水舞欣賞，是夏日消暑遊玩行程。
市府觀光新聞處表示，迎接暑假，市府規畫系列熱鬧有趣活動，「科學168教育博覽會」19日至23日港坪體育館登場；嘉市立博物館邀請具幼教專業背景小丑呀咪，13日、27日及8月10日、8月24日共4個周六下午，在兒童廳進行「探索嘉園」故事劇場活動。
8月3日世界一流現代舞團「雲門舞集」，帶來融合科技舞集《波》睽違13年再回嘉市，在市立體育場公演。7月1日至10月10日嘉市購物節」期間，消費者只需在設籍嘉市店家消費，登錄發票參加抽獎，每周有現金獎勵，活動最後抽出光陽電動機車、精品旅館住宿、歐洲機票、百萬汽車和百萬現金等豪禮相送。
歡迎民眾上購物節粉絲專頁與LINE官方帳號（ID請搜尋@wubuywubobi）查詢活動詳情。
市府說，歡迎遊客下載「愛嘉義APP」，市區公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位等旅遊資訊就能一手掌握。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘全台唯一的四色英倫風電動公車；YouBike2.0前30分鐘優惠10元，延長到12月31日止，歡迎民眾多加利用，暢遊嘉義市各大景點。
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