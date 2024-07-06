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酷熱天咖啡冰品等你來！嘉市購物節獨嘉遊程讓大小朋友輕鬆一夏

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
觀賞蘭潭水舞人潮。圖／嘉市府提供
觀賞蘭潭水舞人潮。圖／嘉市府提供

炎炎夏日何處去，嘉義市購物節開跑，市府邀請民眾來嘉邊吃邊逛、享受購物樂趣，入住特約旅宿抽大獎！有兼具懷舊與新潮特色風格小店，許多咖啡冰品甜點，百年嘉義公園、樹木園，晚上有蘭潭水舞欣賞，是夏日消暑遊玩行程。

市府觀光新聞處表示，迎接暑假，市府規畫系列熱鬧有趣活動，「科學168教育博覽會」19日至23日港坪體育館登場；嘉市立博物館邀請具幼教專業背景小丑呀咪，13日、27日及8月10日、8月24日共4個周六下午，在兒童廳進行「探索嘉園」故事劇場活動。

8月3日世界一流現代舞團「雲門舞集」，帶來融合科技舞集《波》睽違13年再回嘉市，在市立體育場公演。7月1日至10月10日嘉市購物節」期間，消費者只需在設籍嘉市店家消費，登錄發票參加抽獎，每周有現金獎勵，活動最後抽出光陽電動機車、精品旅館住宿、歐洲機票、百萬汽車和百萬現金等豪禮相送。

歡迎民眾上購物節粉絲專頁與LINE官方帳號（ID請搜尋@wubuywubobi）查詢活動詳情。

市府說，歡迎遊客下載「愛嘉義APP」，市區公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位等旅遊資訊就能一手掌握。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘全台唯一的四色英倫風電動公車；YouBike2.0前30分鐘優惠10元，延長到12月31日止，歡迎民眾多加利用，暢遊嘉義市各大景點。

嘉市潮選店-壺豆花。圖／嘉市府提供
嘉市潮選店-壺豆花。圖／嘉市府提供
科學168為嘉義市每年暑假的科普盛事。圖／嘉市府提供
科學168為嘉義市每年暑假的科普盛事。圖／嘉市府提供
嘉義市立博物館暑假再次邀請具幼教專業背景的小丑呀咪與大小朋友互動。圖／嘉市府提供
嘉義市立博物館暑假再次邀請具幼教專業背景的小丑呀咪與大小朋友互動。圖／嘉市府提供
蘭潭水舞。圖／嘉市府提供
蘭潭水舞。圖／嘉市府提供

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