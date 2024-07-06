阿里山林鐵觀光列車 估年挹注4億元觀光產值

阿里山林鐵暌違15年終於在今天全線通車，並推出2部觀光列車。業者說，栩悅號跟福森號每年可望帶來超過4萬人次搭乘，若每人消費1萬元計算，估每年有新台幣4億元的觀光產值。

阿里山林鐵是不少旅客到阿里山必搭乘的交通工具，不過受到15年前的莫拉克風災影響，導致奮起湖到阿里山路段封閉，直到今年才終於全線恢復通車。

為了吸引旅客阿里山林鐵今年推出2列觀光列車Formosensis 福森號跟栩悅號Vivid Express，並以公開標租委由雄獅旅行社營運鐵道遊程6年。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰告訴中央社記者，2台觀光列車每年可行駛的天數為100天，其中栩悅號規劃每週五上山每週六下山，福森號是每週日上山，每週一下山。

王岳聰說，福森號跟栩悅號的座位數相對來說其實沒有很多，栩悅號只有60個座位，而福森號只有78個座位，因此100趟就只有6000人次及7800人次可以搭乘，因此設計成分段搭乘的概念。

王岳聰說，像是栩悅號以低中高海拔設計成3種套票，而福森號以4大主題規劃4種套票，若以滿載來計算每年可望帶動超過4萬人次搭乘。

王岳聰指出，觀光列車將帶動嘉義周邊觀光經濟，若以每人新台幣1萬元計算，可望帶動極大的觀光產值。

針對2輛觀光列車的差異，王岳聰介紹，栩悅號是用舊的車廂進行改造，以阿里山迎賓鳥栗背林鴝為設計概念，外觀就有鮮豔的藍色、橘色、白色跟黃色，而內裝以栗背林鴝母鳥的黃色為主軸。

王岳聰指出，福森號則是全新打造的觀光列車，車廂以檜木打造，並結合藝術作品，打造移動的美術館。

王岳聰表示，客群上栩悅號以文青、親子為主，而福森號是主打中高端的客群。