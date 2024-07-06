林鐵福森號28日首航 以檜木打造的觀光列車

15年前的莫拉克風災，重創阿里山林鐵，直到今年7月全線恢復通車。為吸引旅客，阿里山林鐵今年推2列觀光列車，其中車廂以檜木打造，被譽為行動美術館的福森號將在28日首發。

阿里山林鐵是不少旅客到阿里山必搭乘的交通工具，不過受到15年前的莫拉克風災影響，導致奮起湖到阿里山路段封閉，直到今年才終於全線恢復通車。

為了吸引旅客阿里山林鐵今年推出2列觀光列車Formosensis 福森號跟栩悅號Vivid Express，並以公開標租委由雄獅旅行社營運鐵道遊程6年。

其中福森號車廂採用大片檜木板材，外觀為黑色窗框綴以紅色線條，擁有165公分寬的觀景窗，車廂內充滿天然紅檜與台灣扁柏的特殊香氣，搭配古典小壁燈，與弧形天花板、黑色鐵件拱門，交織出復古溫潤的典雅氛圍。

福森號首創台灣火車上的數位畫框，每節車廂均配置17吋擬真藝術螢幕，精選輪播阿里山美景及畫家陳澄波作品。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修說，福森號的命名來自於福爾摩沙的森林，福森號是阿里山鐵路最好的一部車輛，也是首部用紅檜跟台灣扁柏打造的火車，全世界只有3個國家有這些木材。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰接受中央社採訪時表示，阿里山林鐵本身就是國際級景觀，初期雖然會先以國旅為主要客群，但長期來說會希望推廣給更多國際觀光旅客，初期國際推廣將以日韓港澳以及新馬為主軸，後續英語系國家也是推動重點，要把阿里山跟百年的森林鐵道做成國際級的產品。

根據交通部觀光署網站介紹，阿里山林業鐵路為克服險惡地形，擁有登山鐵路5大工法其中4項，包括螺旋式路線、之字形折返路線、馬蹄鐵灣型（Ω typeturn）及特殊設計的登山蒸汽火車等。

王岳聰指出，其中螺旋式路線全世界只有阿里山林鐵才看得到，也是世界上唯一擁有3種工法以上森林小火車。

由於阿里山林鐵從嘉義市的北門站出發到阿里山上的阿里山站全程至少要搭乘5個小時，王岳聰坦言，這樣的體驗感受對旅客來說並不好，因此福森號規劃以類郵輪式的旅遊體驗跟分段方式推出套裝遊程。

王岳聰說，福森號分為4大主題森好食、森林癒、好森音、森品茗，森好食是從北門站到十字路路段，除了與阿里山英迪格酒店合作推出以「丰采」為名的九宮格木質便當，並會安排林鐵停在多林路段讓旅客可以享用午餐。

王岳聰指出，十字路往祝山站、阿里山路段則是以森林癒為主題，旅客不僅可以通過已經睽違15年的42號及43號隧道外，還能到全台最高海拔的祝山站。

王岳聰表示，阿里山往奮起湖路線則以好森音為主題，要讓旅客在二萬坪停靠時走近森林聆聽知名樂手帶來的精彩演奏，天氣好時更有機會看到美麗雲海；奮起湖往北門的路線則以森品茗為主題，設計茶席讓旅客還可以品茶。

雄獅旅遊指出，規劃的團體遊程包含1日遊到3日遊不同行程，包含嘉義市區導覽、林聰明沙鍋魚頭、達娜伊谷等，入住的福容VOCO酒店、阿里山英迪格酒店等都將有專屬餐食或入住特殊房型。