福森號以檜木打造 設計師：訴說阿里山故事

全新阿里山林業鐵路觀光列車福森號以檜木打造，設計師之一張鶴齡說，福森號講述阿里山故事，希望讓旅客覺得台灣非常漂亮。

阿里山林鐵是不少旅客到阿里山必搭交通工具，但受颱風影響路線中斷，直到新建42號隧道完工後，暌違15年今天起全線通車。為吸引旅客，阿里山林鐵推出福森號等觀光列車，以公開標租委由雄獅旅行社營運鐵道遊程6年。

福森號是首部用紅檜與台灣扁柏打造的火車，張鶴齡表示，到阿里山時覺得自己很渺小，設計時希望福森號行駛過程映射出阿里山。

張鶴齡說，福森號設計以簡單為出發點，從外觀到車廂內部希望複雜度越低越好，線條越少越好，希望旅客搭乘時不是感受車廂細節，而是讓這些細節被旅客忽略，去注意阿里山環境與美，像車廂內大片窗框就是希望旅客透過窗戶看到阿里山獨特美景。

張鶴齡表示，首次造訪阿里山時非常震撼，福森號外觀就很重要，讓在步道散步的旅客看到小火車，也希望旅客到阿里山步調放緩，藉福森號「找到都市外的自己。」

張鶴齡說，這些檜木每塊都有點不一樣，有不同個性，讓福森號每節車廂呈現出不同個性。很多車廂使用檜木由台灣供應商的父親收藏，部分從日本買回。他笑說，過去日本從阿里山載很多檜木回日本，現在又從日本買回台灣。

此外，福森號也使用舊木，讓被砍伐的阿里山木頭再奔馳在阿里山山林；張鶴齡表示，過去嘉義木造房屋檜木從阿里山運下，這些舊房淘汰的木材就用在福森號車廂燈蓋蓋板等。