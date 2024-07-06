快訊

《還珠》晴格格「50歲未修圖」長這樣！豪門富太太住紫禁城旁邊

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

福森號以檜木打造 設計師：訴說阿里山故事

中央社／ 台北6日電

全新阿里山林業鐵路觀光列車福森號以檜木打造，設計師之一張鶴齡說，福森號講述阿里山故事，希望讓旅客覺得台灣非常漂亮。

阿里山林鐵是不少旅客到阿里山必搭交通工具，但受颱風影響路線中斷，直到新建42號隧道完工後，暌違15年今天起全線通車。為吸引旅客，阿里山林鐵推出福森號等觀光列車，以公開標租委由雄獅旅行社營運鐵道遊程6年。

福森號是首部用紅檜與台灣扁柏打造的火車，張鶴齡表示，到阿里山時覺得自己很渺小，設計時希望福森號行駛過程映射出阿里山。

張鶴齡說，福森號設計以簡單為出發點，從外觀到車廂內部希望複雜度越低越好，線條越少越好，希望旅客搭乘時不是感受車廂細節，而是讓這些細節被旅客忽略，去注意阿里山環境與美，像車廂內大片窗框就是希望旅客透過窗戶看到阿里山獨特美景。

張鶴齡表示，首次造訪阿里山時非常震撼，福森號外觀就很重要，讓在步道散步的旅客看到小火車，也希望旅客到阿里山步調放緩，藉福森號「找到都市外的自己。」

張鶴齡說，這些檜木每塊都有點不一樣，有不同個性，讓福森號每節車廂呈現出不同個性。很多車廂使用檜木由台灣供應商的父親收藏，部分從日本買回。他笑說，過去日本從阿里山載很多檜木回日本，現在又從日本買回台灣。

此外，福森號也使用舊木，讓被砍伐的阿里山木頭再奔馳在阿里山山林；張鶴齡表示，過去嘉義木造房屋檜木從阿里山運下，這些舊房淘汰的木材就用在福森號車廂燈蓋蓋板等。

車廂 阿里山

延伸閱讀

林鐵全線通車 首班7月6日上午10時開往阿里山車站

阿里山林鐵觀光列車缺無障礙設施 監委申請調查

阿里山林鐵觀光列車缺無障礙設施 監委申請調查

阿里山夏季星空電影院 8月3日上映「自然就樹美」

相關新聞

守護兒童正常成長健康 嘉義市新增7歲以下兒童免費6次發展篩檢

嘉義市7月1日起對未滿7歲兒童，除7次兒童預防保健外，新增6次免費兒童發展篩檢服務，受過訓練的醫師依據兒童每個年齡層對應...

酷熱天咖啡冰品等你來！嘉市購物節獨嘉遊程讓大小朋友輕鬆一夏

炎炎夏日何處去，嘉義市購物節開跑，市府邀請民眾來嘉邊吃邊逛、享受購物樂趣，入住特約旅宿抽大獎！有兼具懷舊與新潮特色風格小...

原住民傳統獵捕術式微 鄒族青年返鄉傳承推出特色遊程

隨著獵捕工具進步，原住民多以獵槍狩獵，傳統獵捕術逐漸式微，嘉義縣鄒族部落獵人昨帶著年輕人學習，到傳統獵場就地取材以竹枝、...

低頭看風景 台南舊城區孔蓋美觀防滑

台南市是全國第一個將人孔蓋防滑係數納管城市，全市大於900平方公分的人孔蓋計28萬8731座，市府修法要求抗滑係數都要達...

南市改善人孔蓋 已8萬多個下地

台南市道路人孔蓋有42萬9千多個，易打滑或高低不平導致交通意外，有些道路人孔蓋密度驚人，議員在議會提案要求盡速改善；工務...

大半年辛苦化為烏有...雲林稻田遭割稻仔尾 農民崩潰損失5萬元

民進黨籍雲林縣議員洪如萍接到崙背鄉廖姓稻農陳情，2分半的稻田今天早上要收割，結果空蕩蕩，發現被不明人士割稻仔尾，損失約5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。