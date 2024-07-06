原住民傳統獵捕術式微 鄒族青年返鄉傳承推出特色遊程

隨著獵捕工具進步，原住民多以獵槍狩獵，傳統獵捕術逐漸式微，嘉義縣鄒族部落獵人昨帶著年輕人學習，到傳統獵場就地取材以竹枝、繩索及樹幹製作陷阱，縣府文觀局也攜手部落推出遊程讓民眾體驗，鼓勵鄒族青年返鄉學習及工作。

特富野社區發展協會理事長汪士偉是領有獵人證的合格獵人，可在傳統獵場狩獵山豬、山羌、飛鼠等非保育類動物。汪士偉帶著部落年輕人學習製作傳統陷阱，大家都覺得很新奇「第一次接觸」，希望未來能繼續傳承。

汪士偉說，以前土製獵槍容易膛炸，還沒打到動物前，自己就先受傷，現在獵槍改良後多使用獵槍，早期部落長輩帶領設置陷阱場景不復見，且年輕人外出讀書，較無機會體驗，希望年輕人傳承傳統獵捕術，不要讓文化消失。

特富野青年陳家和說，傳統文化及獵捕技巧是祖先一代一代流傳下來，隨著時代改變許多人往外地發展，他在下山讀書、工作後，最終仍決定要回到故鄉，繼續傳承鄒族文化，守護這片鄒族土地，未來會在故鄉定居。

特富野青年武仕韋說，在山上的生活，取之、用之於自然，更感恩自然，他離開都市回到阿里山鄒族特富野部落，致力於推廣、傳承原住民傳統技藝，在地經營特富野民宿，希望讓大家體驗到與自然共存的生活方式。