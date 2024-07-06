原住民傳統獵捕術式微 鄒族青年返鄉傳承推出特色遊程
隨著獵捕工具進步，原住民多以獵槍狩獵，傳統獵捕術逐漸式微，嘉義縣鄒族部落獵人昨帶著年輕人學習，到傳統獵場就地取材以竹枝、繩索及樹幹製作陷阱，縣府文觀局也攜手部落推出遊程讓民眾體驗，鼓勵鄒族青年返鄉學習及工作。
特富野社區發展協會理事長汪士偉是領有獵人證的合格獵人，可在傳統獵場狩獵山豬、山羌、飛鼠等非保育類動物。汪士偉帶著部落年輕人學習製作傳統陷阱，大家都覺得很新奇「第一次接觸」，希望未來能繼續傳承。
汪士偉說，以前土製獵槍容易膛炸，還沒打到動物前，自己就先受傷，現在獵槍改良後多使用獵槍，早期部落長輩帶領設置陷阱場景不復見，且年輕人外出讀書，較無機會體驗，希望年輕人傳承傳統獵捕術，不要讓文化消失。
特富野青年陳家和說，傳統文化及獵捕技巧是祖先一代一代流傳下來，隨著時代改變許多人往外地發展，他在下山讀書、工作後，最終仍決定要回到故鄉，繼續傳承鄒族文化，守護這片鄒族土地，未來會在故鄉定居。
特富野青年武仕韋說，在山上的生活，取之、用之於自然，更感恩自然，他離開都市回到阿里山鄒族特富野部落，致力於推廣、傳承原住民傳統技藝，在地經營特富野民宿，希望讓大家體驗到與自然共存的生活方式。
嘉義縣府文觀局表示，今年在逐鹿、山美、新美、茶山、來吉、樂野、達邦社、特富野社及里佳等9個部落，推出2天1夜、3天2夜部落遊程，可體驗射弓箭、製作傳統陷阱、獵人燒烤、古道巡禮等，詳情可至文觀局官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言