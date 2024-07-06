快訊

政壇大地震！鄭文燦被聲押 民進黨說重話：毋枉毋縱

檢察官當庭逮捕聲押！鄭文燦涉犯貪汙收賄「7年以上重罪」

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬！律師斷言「會坐牢」 教2方法：避免錢被A走

原住民傳統獵捕術式微 鄒族青年返鄉傳承推出特色遊程

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，在茶山部落可體驗天神取火儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，在茶山部落可體驗天神取火儀式。圖／嘉義縣政府提供

隨著獵捕工具進步，原住民多以獵槍狩獵，傳統獵捕術逐漸式微，嘉義縣鄒族部落獵人昨帶著年輕人學習，到傳統獵場就地取材以竹枝、繩索及樹幹製作陷阱，縣府文觀局也攜手部落推出遊程讓民眾體驗，鼓勵鄒族青年返鄉學習及工作。

特富野社區發展協會理事長汪士偉是領有獵人證的合格獵人，可在傳統獵場狩獵山豬、山羌、飛鼠等非保育類動物。汪士偉帶著部落年輕人學習製作傳統陷阱，大家都覺得很新奇「第一次接觸」，希望未來能繼續傳承。

汪士偉說，以前土製獵槍容易膛炸，還沒打到動物前，自己就先受傷，現在獵槍改良後多使用獵槍，早期部落長輩帶領設置陷阱場景不復見，且年輕人外出讀書，較無機會體驗，希望年輕人傳承傳統獵捕術，不要讓文化消失。

特富野青年陳家和說，傳統文化及獵捕技巧是祖先一代一代流傳下來，隨著時代改變許多人往外地發展，他在下山讀書、工作後，最終仍決定要回到故鄉，繼續傳承鄒族文化，守護這片鄒族土地，未來會在故鄉定居。

特富野青年武仕韋說，在山上的生活，取之、用之於自然，更感恩自然，他離開都市回到阿里山鄒族特富野部落，致力於推廣、傳承原住民傳統技藝，在地經營特富野民宿，希望讓大家體驗到與自然共存的生活方式。

嘉義縣府文觀局表示，今年在逐鹿、山美、新美、茶山、來吉、樂野、達邦社、特富野社及里佳等9個部落，推出2天1夜、3天2夜部落遊程，可體驗射弓箭、製作傳統陷阱、獵人燒烤、古道巡禮等，詳情可至文觀局官網查詢。

嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，有2天1夜、3天2夜等行程可客製，還有特色部落美食。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，有2天1夜、3天2夜等行程可客製，還有特色部落美食。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，在樂野部落可體驗皮雕製作。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，在樂野部落可體驗皮雕製作。圖／嘉義縣政府提供
特富野社區發展協會理事長汪士偉（左）帶著部落年輕人一起設置傳統陷阱，盼繼續傳承傳統文化。記者黃于凡／攝影
特富野社區發展協會理事長汪士偉（左）帶著部落年輕人一起設置傳統陷阱，盼繼續傳承傳統文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，在來吉部落可體驗山豬DIY製作。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，在來吉部落可體驗山豬DIY製作。圖／嘉義縣政府提供
特富野社區發展協會理事長汪士偉（左）帶著部落年輕人一起設置傳統陷阱，盼繼續傳承傳統文化。記者黃于凡／攝影
特富野社區發展協會理事長汪士偉（左）帶著部落年輕人一起設置傳統陷阱，盼繼續傳承傳統文化。記者黃于凡／攝影
特富野社區發展協會理事長汪士偉（右三）介紹家族忌屋，只有家族成員能夠入內。記者黃于凡／攝影
特富野社區發展協會理事長汪士偉（右三）介紹家族忌屋，只有家族成員能夠入內。記者黃于凡／攝影
嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，逐鹿部落可體驗拉弓射箭。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局推出部落遊程，逐鹿部落可體驗拉弓射箭。圖／嘉義縣政府提供
特富野社區發展協會理事長汪士偉（右三）帶著部落年輕人一起設置傳統陷阱，盼繼續傳承傳統文化。記者黃于凡／攝影
特富野社區發展協會理事長汪士偉（右三）帶著部落年輕人一起設置傳統陷阱，盼繼續傳承傳統文化。記者黃于凡／攝影

原住民 年輕人 鄒族 青年

延伸閱讀

赴澳打工度假苦無工作 驚見台日年輕人排隊領「免費食物」

柯文哲：新青安助長炒房 未減輕年輕人壓力

阿里山林鐵福森號遊程開賣 逾千名不到1小時全搶光

不滿友人喝酒被趕 持獵槍恐嚇阿里山鄉副主席男子判刑

相關新聞

原住民傳統獵捕術式微 鄒族青年返鄉傳承推出特色遊程

隨著獵捕工具進步，原住民多以獵槍狩獵，傳統獵捕術逐漸式微，嘉義縣鄒族部落獵人昨帶著年輕人學習，到傳統獵場就地取材以竹枝、...

低頭看風景 台南舊城區孔蓋美觀防滑

台南市是全國第一個將人孔蓋防滑係數納管城市，全市大於900平方公分的人孔蓋計28萬8731座，市府修法要求抗滑係數都要達...

南市改善人孔蓋 已8萬多個下地

台南市道路人孔蓋有42萬9千多個，易打滑或高低不平導致交通意外，有些道路人孔蓋密度驚人，議員在議會提案要求盡速改善；工務...

大半年辛苦化為烏有...雲林稻田遭割稻仔尾 農民崩潰損失5萬元

民進黨籍雲林縣議員洪如萍接到崙背鄉廖姓稻農陳情，2分半的稻田今天早上要收割，結果空蕩蕩，發現被不明人士割稻仔尾，損失約5...

台南嘉南大圳魚群集體暴斃「清出200多公斤」 環保局揭真正元凶

台南市嘉南大圳遍布死魚，環保局據報前往處理，死魚座落範圍從上游安南橋至下游濱海橋，因潮汐因素魚屍往下游飄，檢水送驗後研判...

火鍋老闆為何瘋狂助學？大學每天兼職3份工 他懂弱勢孩子的苦

「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成就讀大學時每天兼職三份工，畢業前存到人生第一桶金後毅然創業，目前管理6間餐飲店，他喜歡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。