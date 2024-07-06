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低頭看風景 台南舊城區孔蓋美觀防滑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供
台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供

台南市是全國第一個將人孔蓋防滑係數納管城市，全市大於900平方公分的人孔蓋計28萬8731座，市府修法要求抗滑係數都要達到50BPN以上；其中雨水、汙水下水道人孔蓋合計2萬5695個，9成以上未符合規定，水利局每年編約2千萬元改善，目前改善率25%，另舊城區配合觀光，推出13款「特色人孔蓋」共130座，兼具美觀防滑。

工務局表示，鑄鐵材質人孔蓋抗滑能力較差，2022年3月11日修法後，全市8公尺以上都市計畫道路防滑係數不足50BPN的孔蓋，1年內要提改善計畫，2028年底前全部改善完成。

工務局表示，孔蓋下地，用路人下意識較不會恐懼，全市大於900平方公分人孔蓋，已配合下地4萬7238座，塗防滑塗層9886座、更換孔蓋4192座、其他改善方式1萬3065座；因管線機構在市區有用戶接管及緊急搶修需求，無法完成全面下地。

水利局每年編列約2千萬元進行防滑塗布調整及更換新材質人孔蓋，優先改善交通流量較大的道路人孔蓋，目前雨水下水道改善約25%的人孔蓋，汙水改善達19.2%。另為兼具美觀，則在舊城區推出彩繪特色孔蓋，今年有普濟殿七角頭4款分別為牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎，總計推出13款130座，集中在海安路、國華街、普濟殿及蝸年巷一帶，孔蓋圖騰將台南古老地名形象化，不只抗滑兼具文化觀光功能。

台南 水利局 雨水

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