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南市改善人孔蓋 已8萬多個下地

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市人手孔蓋高達42萬9千多個，已完成下地8萬多個，目標是至少減少工區路面孔蓋數量7成。記者吳淑玲／攝影
台南市人手孔蓋高達42萬9千多個，已完成下地8萬多個，目標是至少減少工區路面孔蓋數量7成。記者吳淑玲／攝影

台南市道路人孔蓋有42萬9千多個，易打滑或高低不平導致交通意外，有些道路人孔蓋密度驚人，議員在議會提案要求盡速改善；工務局表示，人孔蓋減量的原則是下地，有需要再調升齊平，配合路平工程，已要求管線單位下地，至3月底已有8萬多個完成下地，目標至少減少工區路面孔蓋數量7成。

台南市全市含台電、水公司、電信業、下水道等單位設置的人孔蓋共42萬9千多個，議員郭鴻儀提到，仁德區中正路二段全長約3.5公里，大小人孔蓋最多曾達853個，平均每4公尺就有1個，因孔蓋過多導致路面不平整，民眾行經，汽機車避震器都快震壞；議員蔡筱薇也指出東區裕忠路短短不到百公尺就出現9個人孔蓋，民眾陳情騎機車路面凹凸不平。

也有民眾反映，人孔蓋未與道路齊平，騎機車經常要閃避坑洞，容易發生意外，有些被車子輾壓後，常發出巨大聲響造成擾民，議員提案要求市府加速辦理調整、汰換。

工務局表示，仁德區中正路二段路面孔蓋過多，已分區段辦理下地，目前下地數量196個，下地比率提升至68%；考量部分孔蓋仍有提升及啟閉需求，將在工程結束後檢討，無留置路面需求者會要求下地。

工務局說，全市至3月底完成下地8萬多個，配合路平工程，會要求管線單位下地，目標至少減少工區路面孔蓋數量7成；孔蓋不平部分，則要求管線單位自行巡查，申挖案件在辦理道路挖掘銑鋪修復時，要求先辦理人孔蓋測量，高低差不得超過6公釐，以確保用路人安全。

台南 議員 電信業

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