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火鍋老闆為何瘋狂助學？大學每天兼職3份工 他懂弱勢孩子的苦

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，更號召多家餐飲業者響應。記者陳雅玲／攝影
「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，更號召多家餐飲業者響應。記者陳雅玲／攝影

「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成就讀大學時每天兼職三份工，畢業前存到人生第一桶金後毅然創業，目前管理6間餐飲店，他喜歡與小孩互動，今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，更號召多家餐飲業者響應，為鼓勵小朋友，更祭出特殊才藝、考卷90分以上就頒贈獎學金，善行義舉已持續3年，響應店家逾10家。

鄭加成今天招待80位雲林家扶中心國小學童親子吃火鍋，為增加小朋友的自信，凡現場表演特殊才藝、帶來90分以上考卷，他立刻頒贈獎學金，現場小朋友爭相表演，他也開心說冷笑話與小朋友互動。

今年37歲的鄭加成，已是6間餐飲店的老闆，他大學時到補習班打工，發現自己付出心力拉來的業績占補習班營收7成，卻和其他工讀生的收入一樣，付出與收入不成正比，讓他萌生創業想法，為此他賣力打工，清晨到早餐店打工、晚上到補習班，下午沒課就去發廣告傳單，順利在大學畢業時存到人生第一桶金。

抱著人生第一桶金，他勇敢創業，擁有自己的第一間店，其後在雲嘉地區陸續擴展事業版圖，現在已擁有6間餐飲店，他更在抖音、IG平台以「不務正業阿成」，分享在創業過程可能遇到的各種狀況，並藉此方式為自己的餐飲店行銷。

鄭加成對事業充滿衝勁，卻因此無暇交友，至今仍單身，他說，從小家裡只有他與哥哥2兄弟，喜歡熱鬧的他，一直希望能早日遇到有緣人，擁有自己的孩子，因他喜歡與小朋友互動，3年前開始，每年寒暑假招待家扶中心學童用餐，希望讓小朋友留下快樂的回憶。

他的愛心也吸引許多餐飲業者響應，今天招待家扶中心學童用餐現場，海中寶海鮮餐廳、樂包子、圓木嫩仙草、饗享濃豆漿、博思設計工作室、全美世界、嘉農牧場、曼都常樂店、梁社漢排骨龜山文青店、八方雲集虎尾店，以及沈孟慧、郭妘茜、林駤樘、林若喬等人都自發送來各式禮品給家扶學童，更自發擔任志工在現場協助。

雲林家扶中心主任廖志文說，感謝鄭加成的善舉，及拋磚引玉，讓更多店家一同響應善心義舉，為孩子們帶來許多溫暖。

「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成（左二）今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，更號召多家餐飲業者響應。記者陳雅玲／攝影
「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成（左二）今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，更號召多家餐飲業者響應。記者陳雅玲／攝影
「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成（前排左二）今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，更號召多家餐飲業者響應。記者陳雅玲／攝影
「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成（前排左二）今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，更號召多家餐飲業者響應。記者陳雅玲／攝影
「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成（左）今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，他在現場開心與小朋友互動。記者陳雅玲／攝影
「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成（左）今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，他在現場開心與小朋友互動。記者陳雅玲／攝影
「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成（中）今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，更號召多家餐飲業者響應。記者陳雅玲／攝影
「火鍋世家」雲林斗六店負責人鄭加成（中）今招待雲林家扶中心學子吃火鍋，更號召多家餐飲業者響應。記者陳雅玲／攝影

家扶中心 朋友 雲林

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