南市人孔蓋42萬9千多個...凹凸不平惹怨 已完成8萬多個下地減量

台南市道路人孔蓋有42萬9千多個，易打滑或是高低不平導致交通意外，有些道路人孔蓋密度驚人，議員在議會提案要求盡速改善；工務局表示，至3月底止，已完成下地8萬多個，人孔蓋減量做法是原則下地，有需要再調升齊平，配合路平工程，要求管線單位下地，目標至少減少工區路面孔蓋數量7成。

南市全市包含台電、自來水公司、電信業者、下水道等設置的人孔蓋共有42萬9千多個，市議員郭鴻儀提到仁德區中正路二段人孔蓋密度驚人，全長約3.5公里路段，過去大小人孔蓋最多曾達853個，平均每4公尺就有1個人孔蓋，因孔蓋過多導致路面不平整，民眾行經，汽機車避震器都快震壞了；議員蔡筱薇也指東區裕忠路短短不到100公尺就出現9個人孔蓋情況，民眾陳情騎機車因路面凹凸不平。

也有民眾反映因人孔蓋設置不當，導致路面高低不平，騎車常要閃避坑洞極易發生意外，有些被車子輾壓後常發出巨大聲響造成擾民，議員已提案要求市府盡速檢視人孔蓋造成路面不平，並加速辦理人孔蓋調整及汰壞作業。

南市工務局表示，仁德區中正路二段路面孔蓋過多，已分區段辦理下地，目前下地數量已達196個，下地比率提升至68%；考量部分孔蓋仍有提升及啟閉需求，將在工程結束後再檢討，無留置路面需求者會要求下地。

工務局說，全市至今年3月底止，已完成下地8萬多個，人孔蓋減量做法是原則下地，有需要再調升齊平，配合路平工程，要求管線單位下地，目標至少減少工區路面孔蓋數量7成；孔蓋不平部分，要求管線單位應自行巡查，申挖案件在辦理道路挖掘銑鋪修復時，要求先辦理人孔蓋測量，高低差不超過6公釐，確保用路人安全。