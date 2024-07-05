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台南最新打卡「地」景！130座「特色人孔蓋」吸睛又抗滑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款 ，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供
台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款 ，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供

台南市是全國第一個將人手孔防滑係數納管的城市，全市大於900平方公分的人手孔蓋計有28萬8731座，市府修法要求抗滑係數都要達到50BPN以上；其中南市雨水、汙水下水道人孔蓋合計有2萬5695個，9成以上未符合規定，水利局每年編列約2千萬元改善，目前改善率已達25%，另舊城區也配合觀光，已推出13款「特色人孔蓋」共130座，兼具美觀與防滑。

南市工務局表示，道路上的人孔蓋因為鑄鐵材質的關係，抗滑能力較差，2022年3月11日修法後，全市8公尺以上都市計畫道路防滑係數不足50BPN的孔蓋，在1年內要提報相關改善計畫，目標2028年底前全部改善完成。

工務局表示，目前執行方向仍以下地為主，孔蓋下地後除用路人較不會有下意識的恐懼外，防滑塗層及更換孔蓋皆有其使用的期限，尤其是塗防滑塗層在重車且車流量較大的區域，效期約才1年，改善金額最小，但需不斷重復塗。

工務局說，全市大於900平方公分的人手孔蓋，已配合下地4萬7238座，塗防滑塗層9886座、更換孔蓋4192座、其他改善方式1萬3065座；因管線機構在市區內有用戶接管及緊急搶修的需求，尚無法完成全面下地。

水利局的雨水及汙水人孔道，超過9成以上防滑係數未達50BPN，水利局表示，每年編列約2千萬元進行防滑塗布調整及更換新材質人孔蓋，雙管齊下優先在交通流量較大的道路改善，目前雨水下水道已改善約25%的人孔蓋，汙水改善達19.2%，

水利局也在舊城區推出彩繪特色孔蓋，今年有普濟殿七角頭4款分別為牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎，總計推出13款130座，集中在海安路、國華街、普濟殿及蝸年巷一帶，孔蓋圖騰將台南古老地名形象化，不只抗滑又兼具文化觀光功能。

台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款 ，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供
台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款 ，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供
台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款 ，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供
台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款 ，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供
台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款 ，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供
台南市汙水下水道人孔蓋今年度新增普濟殿七角頭4款 ，有牛塭堀角、十八洞角、大廠口角及頂粗糠崎。圖／台南市水利局提供

台南 水利局 雨水

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