今天快搶光了！台南遠百桃園店芒果大促銷 黃偉哲端盤眾人瘋搶

台南市長黃偉哲推銷台南芒果，今與遠東百貨合作，在遠百桃園店舉辦快閃市集，不但提供優惠價格，消費滿500元還可兌換芒果1顆與參加抽獎，享現金折價優惠或把地方農特產品帶回家，活動只到今天下午6時，民眾得把握機會。

黃偉哲近日為行銷台南芒果四處奔走，除了到各地推廣行銷，也化身叫賣哥上電視購物節目。今天在桃園遠百展售的芒果來自台南玉井、官田、左鎮、楠西、南化等地，價格實惠，官田區農會的黑香芒果一盒5斤500元，南化區農會愛文芒果一盒2.5公斤（8粒裝）特價450元，新化果菜市場綜合各品種推出一盒4斤綜合款只要400元，吸引不少路過民眾詢價購買。

黃偉哲表示，天氣那麼熱，吃芒果冰特別消暑解渴。台南芒果不只愛文一個品種，其實還有10幾種，五花八門，琳瑯滿目，此次特別精挑細選幾種最好的、口味最佳的推薦給大家，希望大家一試成主顧，「不怕貨比貨，只怕不識貨，想要來識貨，就來品嘗台南芒果來提貨」。