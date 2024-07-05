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今天快搶光了！台南遠百桃園店芒果大促銷 黃偉哲端盤眾人瘋搶

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台南市長黃偉哲（左）推銷台南芒果，今在遠百桃園店端盤請路人試吃，民眾瘋搶，試吃品不到２分鐘全被掃光。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（左）推銷台南芒果，今在遠百桃園店端盤請路人試吃，民眾瘋搶，試吃品不到２分鐘全被掃光。記者陳俊智／攝影

台南市長黃偉哲推銷台南芒果，今與遠東百貨合作，在遠百桃園店舉辦快閃市集，不但提供優惠價格，消費滿500元還可兌換芒果1顆與參加抽獎，享現金折價優惠或把地方農特產品帶回家，活動只到今天下午6時，民眾得把握機會。

黃偉哲近日為行銷台南芒果四處奔走，除了到各地推廣行銷，也化身叫賣哥上電視購物節目。今天在桃園遠百展售的芒果來自台南玉井、官田、左鎮、楠西、南化等地，價格實惠，官田區農會的黑香芒果一盒5斤500元，南化區農會愛文芒果一盒2.5公斤（8粒裝）特價450元，新化果菜市場綜合各品種推出一盒4斤綜合款只要400元，吸引不少路過民眾詢價購買。

黃偉哲表示，天氣那麼熱，吃芒果冰特別消暑解渴。台南芒果不只愛文一個品種，其實還有10幾種，五花八門，琳瑯滿目，此次特別精挑細選幾種最好的、口味最佳的推薦給大家，希望大家一試成主顧，「不怕貨比貨，只怕不識貨，想要來識貨，就來品嘗台南芒果來提貨」。

台南市農業局長李建裕表示，台南芒果每年約在6月上市、7月盛產，今年花期參差不齊，產量有所減少，希望大家把握機會品嘗。

台南市長黃偉哲（左）今天下午到遠百桃園店推銷台南芒果，強調台南芒果品質一流，值得一試。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天下午到遠百桃園店推銷台南芒果，強調台南芒果品質一流，值得一試。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（左）推銷台南芒果，今在遠百桃園店端盤請路人試吃，民眾瘋搶，試吃品不到２分鐘全被掃光。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（左）推銷台南芒果，今在遠百桃園店端盤請路人試吃，民眾瘋搶，試吃品不到２分鐘全被掃光。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（右2）今天在遠東百貨桃園店推銷台南芒果，介紹台南芒果不只愛文一種，今年有禮盒可以一次品嘗到多種滋味，歡迎民眾認購。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（右2）今天在遠東百貨桃園店推銷台南芒果，介紹台南芒果不只愛文一種，今年有禮盒可以一次品嘗到多種滋味，歡迎民眾認購。記者陳俊智／攝影

芒果 黃偉哲

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