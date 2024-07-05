「西施故里好美諸暨」書畫聯展 7月5日嘉縣表藝中心開幕

中央社／ 嘉義縣5日電
嘉義縣表演藝術中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣表演藝術中心。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣表演藝術中心展覽廳「西施故里好美諸暨」書畫聯展今天開幕，邀請嘉義及浙江諸暨二地書畫名家以西施為主題創作，共展出書法、水墨畫104件，令人目不暇給。

「西施故里好美諸暨」書畫聯展，從今天起展至21日，由嘉義縣文化觀光局、華夏藝術畫院、諸暨市書法家協會、諸暨市美術家協會聯合主辦。

嘉縣表藝中心主任王泊清告訴中央社記者，書畫展以西施為主題進行書畫創作，並邀榮獲嘉義縣文化獎第2屆文化貢獻獎的書法名家蕭吉川共襄盛舉。

王泊清指出，作品除了用書法、畫作描繪西施令人陶醉的美貌外，也期待透過這次展覽，表達對美好生活和藝術滋養的嚮往，以藝術為舟、書畫為槳，共同駛向藝術文化交流的美好未來。

王泊清說，西施相傳是中國古代四大美女之一，戰國時期越國諸暨人（今浙江省諸暨市）；諸暨是越國古都、為吳越文化發祥地之一，是典型的江南水鄉，其歷史悠久且人文薈萃，先後誕生了元朝以畫荷聞名的畫家王冕、明代畫家陳洪綬等文壇奇才。

嘉義 書法家 水墨畫 觀光局

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