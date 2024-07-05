林鐵全線通車 首班7月6日上午10時開往阿里山車站

阿里山林業鐵路歷經民國98年莫拉克颱風及104年杜鵑颱風的重創，明天恢復全線通車，首班開往阿里山車站列車將於上午10時從嘉義站發車，行車時間約5小時，全程近72公里。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，明天在嘉義火車站將有簡單的通車儀式，並分發糖果、紀念品給乘坐首發的旅客，預定本月19日邀總統賴清德蒞臨舉辦盛大通車典禮。

周恆凱說，2日開放網路預訂車票後，系統湧入很多民眾搶訂，6日首班車4節車廂、85個座位，不到10分鐘就被訂光，就連7日到10日嘉義直達阿里山車票不到20分鐘也被一掃而空。

周恆凱表示，明天全線通車啟用新時刻表，每天行駛4班次，包括上午9時嘉義車站開往十字路車站、上午10時嘉義車站開往阿里山車站（奮起湖車站停留1小時）、上午11時50分阿里山車站開往嘉義車站與下午2時十字路車站開往嘉義車站。

阿里山林鐵目前有20站，包括嘉義、北門、鹿麻產、竹崎、木履寮、樟腦寮、獨立山、梨園寮、交力坪、水社寮、奮起湖、多林、十字路、屏遮那、二萬平、神木、阿里山、沼平、對高岳與祝山。主線從嘉義站至阿里山站，而嘉義站與台鐵嘉義車站共構。

阿里山林鐵一路從海拔30公尺嘉義市攀升至海拔2216公尺的阿里山站後，更可駛往最高點海拔2451公尺祝山站，海拔落差2421公尺。