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公廁哪有這麼美！南市府大改造 還增加性別友善、親子及無障礙廁所

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府永華市政大樓增設性別友善廁所，無障礙廁所則增設照護床。圖／台南市祕書處提供
台南市政府永華市政大樓增設性別友善廁所，無障礙廁所則增設照護床。圖／台南市祕書處提供

台南市政府永華市政中心一樓東側廁所近日完成整建，增設性別友善廁所、無障礙廁所及親子廁所，大幅改善廁所設備，滿足不同使用者的需求，讓廁所空間不再以生理性別作區分，創造出舒適友善的如廁環境。

台南市政府秘書處表示，在2020年已爭取中央補助款，將民治市政中心南瀛堂的老舊廁所，重新整修改建，並增設性別友善廁所。去年底再向環境部爭取補助經費156萬元，及部分市配合款，進行永華市政大樓一樓東側廁所整建工程。

秘書處表示，整修後的多功能性別友善廁所，內部均有獨立隔間，其中有2間小便斗、4間蹲式馬桶、5間座式馬桶、1間親子廁所、1座無障礙廁所。

秘書處強調，整修工程不僅是翻新硬體設備，更包括空間整體規畫，讓動線更為流暢，讓如廁者不再尷尬。包括親子廁所設有尿布檯、增設兒童馬桶等親子設備；無障礙廁所則增設照護床，創造出更具包容性的舒適友善環境，讓有不同需求、不同年齡、不同性別的民眾，都能享有舒適的如廁空間。

秘書處指出，為建構性別友善的洽公環境，秘書處將持續進行廁所的整修，並結合南市獨有的「登月計畫─雙市政中心廁所免費提供衛生棉」，推展性別主流化及性別平等的理念，讓雙市政中心朝向性平共榮、多元尊重的優質洽公環境。

台南市政府永華市政大樓增設性別友善廁所，提供優質如廁環境。圖／台南市祕書處提供
台南市政府永華市政大樓增設性別友善廁所，提供優質如廁環境。圖／台南市祕書處提供
台南市政府永華市政大樓增設性別友善廁所，提供優質如廁環境。圖／台南市祕書處提供
台南市政府永華市政大樓增設性別友善廁所，提供優質如廁環境。圖／台南市祕書處提供
台南市政府永華市政大樓增設性別友善廁所，親子廁所設有尿布檯、增設兒童馬桶等親子設備。圖／台南市祕書處提供
台南市政府永華市政大樓增設性別友善廁所，親子廁所設有尿布檯、增設兒童馬桶等親子設備。圖／台南市祕書處提供

廁所 性別 馬桶

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