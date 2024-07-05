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台南山上公所推社造 專家教畫在地特色、DIY鳳梨料理

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。

台南市區公所今天在山上區南洲里活動中心舉辦社區營造計畫「與民相遇-健康甜蜜蜜」活動。邀請文史工作者宋金山帶領社區居民，畫出居住所在所見所聞。還請來在大學傳授經驗的名廚黃裕文設計鳳梨料理、指導居民DIY製作。

參加居民熱烈討論並發揮創意，畫出了開靈宮、聖母廟、神農廟、朝天宮等在地的代表宮廟。還有菜市場與理髮店、阿燕姨冰枝店等市場周遭店家。還有鳳梨、芒果、酪梨、百香果、木瓜、香蕉、火龍果等果樹及當地特色鳥類如蝙蝠、黑冠麻鷺等，當然還包括主幹道178線公路。

山上區盛產「台農17號」金鑽鳳梨、「台農16號」甜蜜蜜鳳梨與多種水果。區公所也邀請大學餐飲管理系助理教授黃裕文以鳳梨為主題，設計了鳳梨料理饗宴體驗，與居民手做虱目魚漿、鳳梨金鑽甘露搭紅龍手工粉圓。還準備義式鳳梨茄醬義大利麵、古早味鳳梨燒雞腿、生菜可樂果鳳梨虱目魚鬆以及鳳梨金鑽杏仁酪，居民異口同聲稱讚今天的活動頗具意義。

區公所表示，活動不但拉近山上區7個里，里民也認識了其他里的地方特色、體驗鳳梨可以搭配多種食材創作出風味的美食。公所也做預防性宣導巡倒清刷，呼籲要時時檢查家中積水容器，發現應即時倒掉，並宣導汛期及地震防災因應。

區長謝松益說，健康社區需要人人付出心力彼此關懷，不光是里辦公處的里長或是社區發展協會的理事長的投入，更需要社區里民不分你我共同為打造健康祥和的社區努力，公所將本著服務熱忱持續為山上區居民服務。

台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
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台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。
台南山上公所請專家教居民畫出在地特色、DIY鳳梨料理。圖／山上區公所提供。

料理 虱目魚 鳳梨

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